Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 1 de febrero 2026: Comienza mes con energías renovadas con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este domingo 1 de febrero de 2026 arranca el mes con una energía distinta, fresca y retadora, ideal para resetear intenciones y dejar atrás lo que ya no funcionó. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a pensar diferente, a romper rutinas y a atreverte a hacer las cosas a tu manera. El Sol se mantiene en Acuario, iluminando ideas nuevas, cambios mentales y decisiones que buscan libertad y autenticidad; además, la Luna también se mueve con influencia acuariana, intensificando la necesidad de independencia y verdad.

En el tarot se manifiesta El Loco, carta de arranque, fe y salto al vacío, que recuerda que no todo inicio necesita garantías, solo valentía para intentarlo. Nana Calistar advierte: este 1 de febrero no es para quedarte en lo cómodo ni repetir errores de enero, sino para atreverte, creer en ti y abrir caminos nuevos, aunque no tengas todo resuelto. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque cuando el mes empieza con decisión, el universo responde.

Horóscopos de Nana Calistar para este domingo 1 de febrero de 2026

Aries

Arrancas febrero con ganas de cambiarlo todo, pero ojo: no confundas impulso con valentía. Este domingo es ideal para pensar qué sí quieres mantener y qué ya no va contigo. En el amor, evita discutir por cosas mínimas; a veces tienes razón, pero pierdes la paz. Buen día para planear metas y arrancar el mes con intención clara.

Tauro

El mes comienza pidiéndote estabilidad emocional y financiera. Este domingo entiende que no puedes cargar problemas ajenos todo el tiempo. En el amor, se fortalecen lazos si hablas con honestidad y sin rodeos. Febrero pinta mejor si sueltas el miedo al cambio y confías más en ti.

Géminis

Domingo de ideas nuevas y mente acelerada. El inicio de mes te invita a ordenar pensamientos antes de actuar. En el amor, no prometas lo que no estás seguro de cumplir. Buen momento para limpiar pendientes del pasado y arrancar febrero con menos ruido mental.

Cáncer

Febrero empieza removiendo emociones, pero no es para llorar, sino para sanar. Este domingo date permiso de soltar culpas y cargar solo lo que te corresponde. En el amor, se aclaran sentimientos y se cierran ciclos. Buen día para conectar con la familia o contigo mismo.

Leo

Inicias el mes entendiendo que no siempre tienes que llevar el control. Este domingo es ideal para escuchar y reflexionar. En el amor, baja el orgullo y abre espacio al diálogo. Febrero trae oportunidades si aprendes a compartir protagonismo.

Virgo

Arranque de mes con ganas de ordenarlo todo, incluso lo emocional. Este domingo aprovecha para organizar metas reales y dejar de exigirte de más. En el amor, relájate: no todo tiene que ser perfecto para ser valioso. Buen inicio de febrero si fluyes más.

Libra

Febrero inicia pidiéndote decisiones claras. Este domingo deja de posponer lo que sabes que ya no funciona. En el amor, se presentan conversaciones importantes que definirán el rumbo. Buen momento para empezar el mes eligiéndote a ti sin culpa.

Escorpio

Inicio de mes intenso, pero transformador. Este domingo es ideal para soltar rencores y empezar febrero más ligero. En el amor, la pasión se activa, pero también la necesidad de confianza. El que no suelta el pasado, no avanza.

Sagitario

Arrancas febrero con ganas de libertad y movimiento. Este domingo planea, sueña y visualiza, pero sin perder el piso. En el amor, deja claras tus intenciones desde el inicio del mes. Buen momento para aventarte a algo nuevo con responsabilidad.

Capricornio

Febrero comienza pidiéndote equilibrio entre trabajo y descanso. Este domingo no te satures de pendientes. En el amor, alguien necesita más atención emocional. Buen inicio de mes si aprendes a soltar el control y disfrutar un poco más.

Acuario

Con el Sol en tu signo, este domingo te sientes más tú que nunca. Febrero arranca con cambios importantes y decisiones que te acercan a lo que realmente quieres. En el amor, se redefinen vínculos. Buen momento para comenzar el mes siendo auténtico, aunque incomode a otros.

Piscis

Inicio de mes sensible pero lleno de intuición. Este domingo confía en lo que sientes, no en lo que aparenta. En el amor, se sanan emociones si hablas desde el corazón. Febrero será mejor si te das prioridad emocional.

Fuente: Tribuna del Yaqui