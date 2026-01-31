Imelda Tuñón comparte VIDEO de su hijo al pedirle a Maribel Guardia que deje de mentir sobre su caso

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz, Imelda Tuñón, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que mediante sus redes sociales compartió un video, del live que tuvo al lado de su hijo, José Julián Figueroa, en el que hablan sobre las recientes declaraciones de la querida actriz y cantante mexicana, Maribel Guardia, en el que ambos le piden que deje de mentir sobre su caso y el niño dice porqué "odia" a la madre de su padre, Julián Figueroa.

Como se sabe, hace un par de días, que se volvió a sacudir la polémica con la actriz de Televisa y Tuñón, debido a que la joven actriz de La Sirenita brindó una entrevista con nuevas declaraciones en contra de su exsuegra, mientras que Maribel y Marco Chacón se defendieron, afirmando que ellos los mantenían y que es Imelda la que envenena al menor y los tiene separados, pues ellos solo buscan lo mejor para el niño y están en la disposición de llegar a acuerdos.

Ante esto, la Imelda compartió un 'live' en su cuenta de TikTok, en el que declaró que ella no está hablando mal a su pequeño de la actriz de Corona de Lágrimas ni de Chacón, sino que por el contrario, desea que por la paz mental de su hijo, él perdone a Maribel, pero que para eso se necesita tiempo y sanar muchas cosas: "Voy a hacer este video de la manera más respetuosa posible para la señora Maribel porque vi que salió declara que yo estaba ‘envenenando’ a mi hijo, cosa que no es así porque nunca le he hablado la de ella, yo incito a que haya un perdón".

En el mencionado video, Imelda le pregunta al menor si quiere aparecer en cámara, y como este acepta aparece con una máscara de dragón y después le pregunta: "¿Te he dicho en algún momento que hables mal de tu abuelita Maribel?", a lo que él responde que "nunca", y ella le vuelve a preguntar: "¿por qué estás enojado mi vida?", a lo que el menor dijo: "Porque me arrebató de ti por un mes y unos cuantos días, no me dejó hablarte, no me dejó ver una foto de ti, no me dejó saber de ti", y cuando le señaló que si estaba lista para perdonarla, el pequeño dijo que no.

Finalmente, Imelda le señaló a la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse, que lamenta la horrible pérdida de su hijo, pero que ella no fue la única que perdió algo y lejos de pensar en el bienestar común, de todos, fue egoísta: "José Julián a su papá y tú llegaste a hacer esto, o sea, ¡qué querías que pasará, qué querías qué pensará! Entonces, por favor, quiero que dejes de engañar a la gente. Quiero que dejes de decir que le estoy diciendo cosas que no le estoy diciendo. Deja de mentirle a la gente porque es horrible".

Fuente: Tribuna del Yaqui