"No estoy bien": Actor de Televisa sufre terrible muerte y hace devastada confesión en reality show

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Salvador Zerboni, recientemente abrió su corazón ante el público de la empresa San Ángel, al revelar que hace poco que sufrió la terrible muerte de su hermano mayor, Alejandro Zerboni, por lo cual entre lágrimas hizo la devastadora confesión de que en realidad no se encuentra bien y no se ha podido desahogar desde que pasó esta situación.

El actor de Abismo de Pasión mientras que estaba descansando al lado de Beta y José Medina, tras uno de los retos más exigentes físicamente, Zerboni abrió su corazón y las lágrimas comenzaron a apoderarse de él, por lo que externó: "¿Quién iba a decir que iban a ver a estas bestias llorando?”. La presión del reality show, sumada al duelo por la muerte de su hermano, terminaron por romper la coraza que suele mostrar: "No he estado bien, falleció mi hermano mayor, así que mi cabeza ha estado bastante revuelta".

También reveló que, antes de entrar al reality, vivió esta pérdida: "Nos hicieron muchas preguntas antes de entrar al reality, pero sufrí la muerte de mi hermano mayor y la verdad tenía una prioridad que era estar ahí", dijo, dejando ver que su decisión de participar estuvo rodeada de un proceso emocional fuerte. El actor recordó a su hermano con cariño y hasta con humor, tal como él asegura que era su personalidad: "Alejandro Zerboni, debe estar cag*do de risa diciendo ‘estoy bien’... Era muy jovial, le encantaba contar chistes".

“Con mi mamá me moría de ganas de desahogarme, pero no podía… Ahorita que llegué y estaba acá solo dije ‘ya’... Tratas de distraerte, pero todavía no lo asimilas”, confesó, dejando claro que el duelo sigue en proceso.

A pesar del dolor, lanzó una promesa directa a quienes lo siguen: “Estoy tratando de divertirme, estoy haciendo todo lo que pueda para divertirme, voy a seguir intentando, se los prometo, nada más que no es fácil”. Y cerró con un mensaje que partió el corazón: “La vida es dura pero hay que sobrevivir... ay hermanito, donde esté en el cielo te quiero, te extraño”.

Fuente: Tribuna del Yaqui