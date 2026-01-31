Rey Carlos III le exigiría a Kate Middleton que arregle polémica familiar: "Su salud es delicada"

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que el Rey Carlos III está preocupado por su mortalidad, debido a que su "salud es delicada" todavía a causa del cáncer que sigue combatiendo desde el 2024, y por este motivo es que a su nuera, la futura reina de Reino Unido, Kate Middleton, le habría exigido arreglar polémica familiar, entre sus dos únicos hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry, además de su otra nuera, Meghan Markle.

Como se sabe, desde enero del 2020 se confirmó que los antiguos Duques de Sussex sí estaban en crisis familiar, confirmando que no se llevaban bien con los entonces Duques de Cambridge, y otros miembros de la Realeza, incluso brindaron entrevistas en los que los tacharon de "racistas" y discriminar a su primer hijo cuando aún no nacía. Ahora, al parecer, tras seis años de tantos dimes y diretes por parte de la pareja que radica en Estados Unidos, Carlos III ya querría paz.

Según una presunta fuente del Palacio de Buckingham, el hijo mayor de la fallecida Reina Isabel II le pidió sin lugar a negativas, a Kate que diera el primer paso para arreglar esta fractura familiar, pues él ya perdió la paciencia esperando que alguno dé el primer paso, y desde su perspectiva, cree que la Princesa de Galas es su "única esperanza" para acabar esta disputa: "Enfrenta graves problemas de salud mientras lleva el peso de la corona, y las continuas luchas internas le resultan profundamente frustrantes. Siente que, en comparación con todo lo demás, es trivial y agotador; en sus palabras: '¡Todos necesitan madurar!'".

La Casa Real Británica informó que el Rey Carlos III, de 75 años, tiene cáncer.

El diagnóstico se dio después de someterse a un tratamiento médico de bajo riesgo recientemente.

Fue confirmado por el Palacio de Buckingham.

Al parecer, la preocupación de su salud lo hace pensar en estar más cerca de todos sus nietos, que incluyen a Archie de 6 años y Lilibeth Diana de 4 años, y cree que Kate es la más calificada por su tacto, discreción y capacidad de mantener la calma, para hacer que esta "disputa ridícula" acabe: "Carlos no es ciego a los errores que han cometido Harry y Meghan, y no los excusa, pero ha llegado al punto de creer que aferrarse a la ira es una pérdida del poco tiempo que realmente tenemos. Desde su perspectiva, el perdón importa más ahora. Ha llegado a ver a Kate como el último puente viable entre ambos lados".

Finalmente, la fuente asegura que cree que Middleton será a la única que el hijo mayor de la Princesa Diana escuchará cuando los ánimos se eleven y sabrá mantener a raya a los tres, sabiendo mantenerse diplomática ante todas las situaciones, incluso ante las acusaciones y reproches que puedan haber: "Está convencido de que cuando William se emociona demasiado, Kate es la única voz que aún se escucha. Conoce bien el temperamento de su hijo y cree que calmar la situación requerirá una paciencia y diplomacia que solo ella puede brindar".

Así fue la llegada del príncipe Harry a Clarence House, donde se encuentra su padre el rey Carlos III.

Esto luego de conocer el diagnóstico del cáncer que padece.

Se espera una reunión familiar en la que esté presente

el príncipe William.

Fuente: Tribuna del Yaqui