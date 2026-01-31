"Sufría mucho": Lucía Méndez asiste a funeral de Pedro Torres y revela últimos momentos del productor

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, fue una de las celebridades y familiares, que se presentaron en el funeral Pedro Torres, quién además de haber sido su colega en el mundo del espectáculo fue su esposo y padre de su hijo. La artista ante la insistencia, se acercó a la prensa para pedir privacidad y respeto, revelando que los últimos momentos del productor de Televisa fueron en paz, aunque "sufría mucho".

Desgraciadamente, el pasado viernes 30 de enero del 2026, Pedro Antonio Torres Méndez, Apolonia y Emilia, los hijos del productor, a través de un comunicado informaron que a cinco meses de haber sido diagnosticado con ELA, su cuerpo ya no pudo más y falleció a los 72 años de edad, afirmando que estaban devastados por esta lamentable noticia, pero pedían respeto y privacidad en estos momentos tan complicados.

Ese mismo día se realizaron los servicios funerarios para darle el último adiós al productor de Mujeres Asesinas, por lo que se presentó ante la prensa, a la que les explicó que ella está triste porque siempre mantuvo una sana relación con Pedro, pero a a vez feliz, debido a que estaba sufriendo: "Quizá estoy triste y al mismo tiempo estoy contenta, porque Pedro ya no está sufriendo, esa enfermedad es muy dura, muy difícil... pero nosotros estábamos consternados de verlo sufrir esa enfermedad. Es un día muy difícil para mí".

Con respecto al último adiós, dejó en claro que como Pedro siempre fue un hombre amable y noble, tiene una gran relación con sus ex y con ella, por lo que todos se llevan bien y todos los presentes han honrado su memoria, haciendo las cosas bien como él siempre las hizo estando en vida: "Todo el funeral ha sido muy bonito. El lugar es increíble y Pedro cerró el ciclo muy bien. Pedro siempre hizo todo muy bien, así fue hasta el último momento".

Finalmente, aseguró que el productor de Big Brother VIP vivó en paz y tranquilo hasta su último día, que pese a todo lo complicado de la enfermedad, no perdió esa luz que tenía y estuvo rodeado de todo el amor de sus tres hijos, amigos cercanos y familiares que no lo dejaron solo: "Él murió lleno de fe, de espiritualidad, con mucho amor de parte de sus hijos, de todo el mundo, de toda su familia. Murió tranquilo y en paz".

