Violinista de Christian Nodal rompe el silencio tras escándalo de infidelidad, ¿Ángela Aguilar la despidió?

Ciudad de México.- La violinista Esmeralda Camacho, que es una de las que forman parte del equipo musical de Christian Nodal, después de tantos dimes y diretes, recientemente brindó una entrevista en la que rompió el silencio sobre el tan mencionado escándalo de infidelidad con el cantante de origen sonorense y revela si fue despedida de verdad por la esposa de él, la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar.

Ahora, después de varias semanas de escándalos, la joven fue abordada por reporteros de Ventaneando, que sin rodeos le cuestionaron sobre su relación con los intérpretes de Dime Cómo Quieres, declaró que llevan una relación bien, cordial, que no hay problemas y no fue despedida por nadie: "Sí, claro, sí (llevó buena relación con Christian y Ángela), no (me despidieron) todo super bien, de verdad todo bien".

Al cuestionarle sobre el escándalo de que se metió en la relación, la música dejo en claro que ya la van a regañar solo por pararse a hablar con los medios, como TV Azteca, y que por contrato ella no tiene permitido hablar sobre este tema tan delicado, por lo que ya debía de irse de aquel lugar: "Ay me van a regañar, ya me voy, pero te agradezco mucho, no, no, nada, o sea, no puedo hablar, sí porque hay contrato no puedo hablar".

Ante la insistencia de si tenía un contrato para no dar detalles de lo sucedido, la mujer afirmó que era verdad que había uno en que no podía hablar de cuestiones personales, pero destacó que con las cuestiones de la música o presentaciones sí podía dar declaraciones de manera pública: "Sí exacto (por el contrato), no puedo hablar del tema, pero de la música sí, ojalá que hayan disfrutado, te agradezco mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui