BTS confirma gira mundial en 2026 y anuncia FECHA de lanzamiento de su esperado ÁLBUM de 14 canciones

Seúl, Corea del Sur.- Un día muy especial para la innumerable cantidad de fans que sigue a la exitosa banda musical coreana BTS, pues se confirmó que cada uno de los siete integrantes —Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin (Jimin), Kim Taehyung (V) y, por último, el más joven, Jeon Jungkook— regresarán a los escenarios juntos.

Sin embargo, esa no es la única sorpresa, ya que también deleitarán a sus admiradores con el lanzamiento de su nuevo álbum, que incluirá 14 canciones. Aunque podrá preordenarse a partir del 16 de enero, su estreno mundial está previsto para el 20 de marzo de 2026. Evidentemente, en redes sociales, ARMY se está haciendo presente para recibir a los chicos de la mejor manera tras casi cuatro años de espera.

Lo que mantiene a su audiencia al filo de la silla es la emoción de saber que finalmente lanzarán un proyecto en conjunto. Durante la pausa por el servicio militar de los integrantes, cada uno siguió trabajando por separado, pero este regreso marca una reunión con nueva música. Por otra parte, un dato relevante es que el próximo 14 de enero de 2026 se anunciarán las fechas y detalles del tour mundial a través de los sitios oficiales.

Banda coreana

En una transmisión en vivo, los miembros comentaron que la grabación del álbum concluyó hace algunos meses y que, a lo largo de todo este proceso, han estado afinando la música para entregar un producto que supere las expectativas. De hecho, solían interactuar con sus fans a través de Weverse, donde los seguidores pudieron darse una idea de que se venía esta reunión con material musical completamente nuevo.

#Tendencias | Hollywood suma otra boda en 2026: Dove Cameron y Damiano David confirman su compromiso con FOTOS uD83DuDC8DuD83EuDD29https://t.co/EXfoj8rhMM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe si México estará incluido en la lista de fechas del tour mundial, pero se espera que la compañía de los jóvenes, BigHit Music, mantenga a todos informados. Cabe recordar que su última gira, Permission to Dance on Stage en 2022, también fue significativa, ya que ocurrió justo después de la pandemia, un período que claramente dejó huella en muchas personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui