Con el corazón roto, Guillermo del Toro recuerda a su hermano mayor en los Palm Springs Film Awards

California, Estados Unidos.- El reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro Gómez está de luto por una de las pérdidas más dolorosas que se pueden experimentar, pues recientemente falleció su hermano mayor. A pesar de este terrible duelo, el valiente director asistió a los Palm Springs Film Awards y, al subir al escenario para recibir el Visionary Award, compartió un poco de esa experiencia mientras enfatizaba la importancia de la familia.

Cabe destacar que uno de los sueños profesionales del talentoso cineasta era trabajar en un proyecto sobre El monstruo de Frankenstein, objetivo que logró, pues la película protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth ha resultado todo un éxito. Incluso, ya tiene en puerta un posible filme centrado en El Fantasma de la Ópera, proyecto que, de concretarse, podría hacerle merecedor de otro Oscar.

Duelo

"Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la frase final del filme, que dice que el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón quebrado bombea sangre y te mantiene en marcha", expresó el galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel.

Guillermo del Toro perdió a su hermano

Además, lo más desgarrador fue cuando hizo una analogía sobre el perdón, tema central de la historia escrita por la británica Mary Shelley, confesando que, en varios momentos de sus vidas, él y su hermano habían sido como los personajes de Víctor y la criatura. Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el nombre del fallecido y las causas de su muerte.

"Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años nos concedimos amor y paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”, dijo conmovido, para después agregar: "Puede que falte a algunas funciones esta temporada, pero no a esta. Estoy aquí porque esto es familia", puntualizó el artista originario de Guadalajara.

