En pleno Zócalo, vocalista de Café Tacvba acusa a Trump de "terrorista" y apoya a Venezuela (VIDEO)

Ciudad de México.- A pesar del paso de las horas, continúan las reacciones ante la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de militares estadounidenses que actuaron siguiendo las órdenes de Donald Trump, quien asegura firmemente que el exmandatario está implicado en narcoterrorismo y tráfico de cocaína. En esta ocasión, le tocó el turno a Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba; a continuación, toda la información.

Cabe mencionar que estas declaraciones las realizó durante un evento musical en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del festival Luces de Invierno, en el que compartió escenario con la Orquesta Pérez Prado. Antes de iniciar el espectáculo y frente a numerosos asistentes, tomó el micrófono y, en lugar de comenzar de inmediato, decidió tomarse un momento para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

Sus palabras se centraron principalmente en la diferencia entre los gobiernos y las sociedades civiles. Incluso, en un momento de esta pausa, pidió al público que levantara las manos a modo de apoyo, dejando muy claro que su mensaje no estaba dirigido a los altos rangos políticos, sino a la gente común que vive en carne propia las consecuencias de las decisiones gubernamentales.

Rubén Albarrán

"Esto no puede ser, a ver muchachos, levanten sus manitas. Desde aquí les mandamos toda nuestra fuerza, nuestro corazón al pueblo venezolano", expresó el también activista de causas medioambientales y defensor del territorio. "Al pueblo, que es diferente del gobierno. Los pueblos son distintos a los gobiernos y eso hay que entenderlo. Así les mandamos nuestro corazón y nuestra alegría con un mambo al pueblo de Venezuela", puntualizó.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando mencionó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocando que sus palabras se volvieran virales en redes sociales: "Trump es un terrorista, Trump es un terrorista, así es". Evidentemente, la reacción del público se ha dividido, pues algunos consideran que su comentario fue inapropiado, mientras que otros respaldan completamente su postura.

