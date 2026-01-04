Filtran quién sería eliminado del 'Exatlón México' HOY domingo 4 de enero; las tensiones estallaran

Ciudad de México.- Se ha cumplido una nueva semana en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 4 de enero del 2026, ya se sabe cuál de los cinco rojos en riesgo sería el eliminado de esta semana, además de revelar que van a estallar las tensiones entre varios de sus integrantes por este motivo.

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se sabe perfectamente que los rojos serán los desafortunados por una cuarta semana seguida, debido a que no han logrado ganar ninguna serie por la Supervivencia.

Como se sabe, por la época de Navidad, el presentador del reality deportivo, Antonio Rosique, anunció que el último domingo del año no habría eliminación, por lo que en vez de tres Supervivencias, se realizarían de 6 a 7, dependiendo de como se dieran los triunfos, y cuando el equipo de Evelyn Guijarro ganó los primeros 4, se informó que del quinto dependía todo, su ganaban los azules, no habría más y solo irían rojos, y según las fuentes, quién abandoné la competencia será Jahir, que es el de menor rendimiento.

Pero, ante el tema de la eliminación y la perdida inevitable de los escarlatas, el canal de YouTube de Proyecto TV, este domingo 4 de enero no habrá una competencia por la Supervivencia, por lo que será reemplazado por otra competencia, que les dará una ventaja el resto de la competencia al equipo ganador, que se dice será para los azules, debido a que además de su buena racha, entre los rojos estallarán las tensiones y habrá una intensa pelea entre Mati Álvarez y el resto de las mujeres rojas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían perder a otro, como Villaluz o incluso un Humberto Noriega.

