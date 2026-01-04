Hollywood despide a Bret Hanna-Shuford, actor de 'El lobo de Wall Street', fallecido a los 46 años

Orlando, Florida.- Hace unas horas se confirmó el fallecimiento de Bret Hanna-Shuford, un exitoso actor de teatro en Broadway, creador de contenido y quien incluso llegó a formar parte de diversas producciones de Hollywood. Lamentablemente, perdió la vida el sábado 3 de enero de 2026 a los 46 años de edad en la ciudad de Orlando, Florida, donde se encontraba recibiendo atención médica.

De acuerdo con información extraoficial, el artista enfrentaba desde hace tiempo complicaciones derivadas de un raro y agresivo linfoma, situación que lo llevó a alejarse de su gran pasión sobre los escenarios. En redes sociales, su esposo, Stephen Hanna-Shuford, con quien tenía un hijo, solía compartir algunas fotografías familiares; sin embargo, en los últimos meses el deterioro en la salud del famoso era cada vez más evidente.

"Con mucho pesar compartimos la noticia de que esta madrugada dijimos adiós al hombre, esposo y papá más increíble del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciéndolo orgulloso de nosotros…", escribió el ahora viudo, recibiendo como respuesta numerosos mensajes de pésame y muestras de solidaridad.

Bret Hanna-Shuford y su esposo

Es importante destacar que, además de su trayectoria profesional, se convirtió en una de las voces públicas de la comunidad LGBTQ+, ya que a través de sus videos mostraba con orgullo su vida familiar y su paternidad, lo que generó identificación entre seguidores que compartían una historia similar. En la plataforma, varios influencers se han mostrado consternados, pues muchos confiaban en que Bret Hanna-Shuford lograría ganar la batalla.

Su carrera

En el teatro musical, Bret Hanna-Shuford participó en producciones como La Bella y la Bestia, Wicked, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y La Sirenita del Cirque du Soleil. Por su parte, en la pantalla chica y el cine apareció en reconocidos proyectos como Law & Order: Special Victims Unit, The Good Fight, Only Murders in the Building y El Lobo de Wall Street, cinta dirigida por Martin Scorsese.

Fuente: Tribuna del Yaqui