Hollywood suma otra boda en 2026: Dove Cameron y Damiano David confirman su compromiso con FOTOS

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una tremenda sorpresa les dieron a sus fans la reconocida actriz y cantante estadounidense Dove Cameron y Damiano David, líder de la banda italiana Måneskin, quienes a través de una romántica publicación en redes sociales confirmaron el rumor que te compartimos hace unos días aquí en TRIBUNA. A continuación, te presentamos todos los detalles del anuncio de esta feliz pareja.

Ya no queda ninguna duda de que la estrella de Descendants está comprometida con el músico de rock alternativo, pues ambos compartieron un par de imágenes sumamente románticas, en las que ella muestra con orgullo su anillo; incluso, en algunas fotografías se les observa mirándose fijamente mientras hacen énfasis en la mano de la joven. De hecho, la también protagonista de Liv and Maddie deslumbra en las postales con una amplia sonrisa que no pasó desapercibida.

Como era de esperarse, de inmediato comenzaron a llegar las felicitaciones. Entre los famosos que se sumaron a su alegría estuvieron la escritora y exintegrante de Nickelodeon, Jennette McCurdy, la española más mexicana, Belinda, así como muchísimas otras figuras del espectáculo. Cabe destacar que la pareja no reveló grandes detalles sobre el compromiso; únicamente Dove escribió en el post, acompañado de la imagen de una argolla: "Mi parte favorita de estar vivo. Feliz año nuevo".

La pareja mostró su amor

Lo que para muchos hace especial a estos enamorados es que, antes de iniciar su relación con Cameron, el compositor solía mantener un perfil bajo, procurando que sus noviazgos no se hicieran mediáticos. Por ello, para los admiradores de la intérprete de If Only resulta un gesto significativo que el cantante de 26 años, quien saltó a la fama mundial tras ganar el Festival de Eurovisión con el himno Zitti e buoni, junto a ella se anime a hacer cosas que normalmente no acostumbraba.

dove cameron and damiano david announce their engagement uD83EuDEC0uD83EuDD0D pic.twitter.com/GHPV5pHARJ — uD83DuDD4A?uD83EuDD0D (@dovejpgs) January 3, 2026

Un poco sobre su historia de amor

De acuerdo con medios locales, desde que se conocieron surgió una conexión especial, y los rumores no tardaron en aparecer, ya que aproximadamente en septiembre de 2023 se vio a Dove en algunos de los conciertos que ofreció la agrupación en Estados Unidos. Cabe señalar que, aunque su relación se hizo viral en 2024, para ese entonces ya llevaban dos años de noviazgo, pues iniciaron su romance en octubre de 2023. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, fuentes cercanas aseguran que ambos planean casarse en una ceremonia íntima durante este 2026.

