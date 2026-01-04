Ciudad de México.- Este lunes 5 de enero de 2026 marca el arranque de la primera semana completa del año, cargada de una energía de orden, intención y nuevos compromisos. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a poner estructura donde hubo desorden y a dejar atrás la flojera emocional que suele colarse después de las fiestas. En el tarot domina la carta de El Mago, símbolo de comienzos, iniciativa y poder personal. Esta carta recuerda que tienes las herramientas necesarias para avanzar, pero nada pasará si no te mueves.

Nana Calistar advierte: deja de esperar señales milagrosas, la señal eres tú cuando decides actuar. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la forma en que arranques esta semana marcará el ritmo de todo el inicio del 2026.

Nana Calistar tiene una lectura especial para tu signo zodiacal para hoy lunes 5 de enero de 2026

Horóscopos Nana Calistar HOY LUNES 5 de enero 2026: Predicciones para tu signo zodiacal este inicio de semana

Aries

Arrancas la semana con ganas de mandar todo al carajo, pero respira: no todo se resuelve peleando. Es momento de organizarte y dejar de improvisar. En el amor, aclara lo que sientes antes de meter la pata. El trabajo pide disciplina, no berrinches.

Tauro

El cuerpo y la mente te piden orden. Ya no puedes seguir cargando pendientes del año pasado. Buen día para acomodar cuentas y prioridades. En el amor, alguien espera más atención de tu parte; si te importa, demuéstralo.

Géminis

Empiezas la semana con ideas revueltas, pero si te enfocas, avanzas mucho. No prometas más de lo que puedes cumplir. En el amor, deja de jugar a confundir, porque podrías perder algo que sí valía la pena.

Cáncer

Las emociones siguen intensas, pero este lunes te pide cabeza fría. No tomes decisiones desde el drama. En lo laboral, una oportunidad se asoma si confías en ti. En el amor, cuida tus palabras, no todos aguantan tu sensibilidad.

Leo

Arranque de semana con energía para liderar, pero ojo con el ego. Aprende a escuchar. Buen día para retomar metas olvidadas. En el amor, alguien necesita sentir que sí es prioridad y no relleno.

Virgo

Este lunes te empuja a poner orden en todo: agenda, mente y corazón. No te exijas de más. En lo laboral, avances lentos pero seguros. En el amor, deja de analizar tanto y siente un poco más.

Libra

Semana que inicia con decisiones importantes. No sigas dudando de lo que ya sabes. En el amor, se aclaran situaciones confusas. Dinero mejora si dejas de gastar en lo que no necesitas para impresionar.

Escorpio

Empiezas la semana con el sexto sentido bien despierto. Confía en lo que percibes. No te enganches en pleitos ajenos. En el amor, una verdad sale a flote; duela o no, te dará paz.

Sagitario

Este lunes te pide responsabilidad y menos pretextos. Ya es momento de tomarte en serio tus planes. En el amor, alguien espera más compromiso. Si no estás listo, sé honesto.

Capricornio

Arranque de semana productivo si no te cargas de estrés. Aprende a delegar. En el amor, deja de controlar todo; no todos piensan como tú. Buen momento para fijar metas claras.

Acuario

Ideas nuevas llegan, pero necesitas aterrizarlas. No cuentes planes a cualquiera. En el amor, alguien observa tus movimientos; si estás en pareja, evita malos entendidos desde temprano.

Piscis

Semana que inicia con necesidad de calma. No cargues problemas que no te corresponden. En el amor, se fortalecen lazos si hablas desde el corazón. Cuida tu descanso y tu energía.

Fuente: Tribuna del Yaqui