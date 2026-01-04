Javier Alatorre y su 'gemelo malvado': MEMES que surgieron tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Ciudad de México.- El periodista y conductor de noticias Javier Alatorre ha dado seguimiento a la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tema del que te hemos mantenido informado en TRIBUNA, luego de que militares estadounidenses, por órdenes de Donald Trump, ingresaran a territorio venezolano y se llevaran con ellos tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores.

En medio de la tensión política, como suele ocurrir, los usuarios de redes sociales buscaron la forma de divertirse y en esta ocasión el protagonista fue el estelar del noticiero Hechos en TV Azteca, luego de que notaran el enorme parecido físico entre el sonorense y el originario de Caracas. Evidentemente, comenzaron a circular memes y bromas en las que se insinuaba que a Donald Trump se le había escapado Maduro.

Sin embargo, hasta hace unas horas el conductor había guardado silencio al respecto y se limitaba a compartir en X (antes Twitter) avances relacionados con el caso del ahora preso en Nueva York. Todo cambió cuando el empresario Ricardo Salinas Pliego se sumó a la broma y lo etiquetó en una de sus publicaciones, por lo que Alatorre, siguiendo el juego de los usuarios, respondió que se trataba de su "gemelo malvado".

Se encuentran en Nueva York

Cabe señalar que no es la primera vez que comparan a Javier con el político venezolano, ya que en otras ocasiones algunas personas han señalado las similitudes físicas entre ambos. No obstante, en esta oportunidad el tema se volvió mucho más viral debido a la intensa situación que enfrenta el pueblo que estuvo bajo el régimen de Nicolás Maduro y ahora, según las más recientes declaraciones del presidente republicano, Estados Unidos se hará cargo de Venezuela.

¿Quién es Javier Alatorre?

Javier Alatorre Soria nació el 15 de enero de 1961 en la ciudad de Navojoa, Sonora. Es ampliamente conocido como el conductor de Hechos, noticiero de Fuerza Informativa Azteca en México para TV Azteca. En su trayectoria periodística también ha destacado como corresponsal en cuatro continentes: América, Europa, África y Asia. Un dato curioso es que inició sus estudios en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, posteriormente se inclinó por Comunicación Social en la UAM-Xochimilco.

Fuente: Tribuna del Yaqui