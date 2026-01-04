Nuevo luto para One Direction: Hermana de Liam Payne, devastada, confirma la muerte de ser amado

Londres, Inglaterra.- Tristemente hay nuevo luto para familiares de un exintegrante de los One Direction, pues la hermana mayor del reconocido cantante de origen británico, Liam Payne, mediante sus redes sociales apareció devastada, dando la tan lamentable noticia de la muerte de un ser amado para la familia.

El pasado 16 de octubre del 2024, Payne desgraciadamente dejó al mundo entero en shock al haber perdido la vida a sus 31 años de edad, después de haber caído de un balcón en el tercer piso del hotel en el que se hospedó en Argentina. El pasado 2025, en el primer aniversario luctuoso, se unieron y compartieron devastadores mensajes para recordar en sus redes sociales, sus mejores momentos con querido artista británico.

Ahora, por desgracia, Ruth Gibbons, que es la hermana mayor del cantante, a través de su cuenta de Instagram, anunció que su hermosa perrita labrador de nombre Brit, había perdido la vida al adorable perro que estuvo a su lado por 13 años, compartiendo fotos del can al lado de toda la familia, incluso Liam: "Lamentablemente tuvimos que sacrificar a Brit ayer. Durante 13 años ha sido la niña más perfecta. El mejor regalo que me ha dado Liam: 'Si gano el Brit, ¿le pediremos a papá que acepte tener un perro llamado Brit?'", recordó Ruth sobre la llegada de Brit.

Ante esto, Gibbons compartió que su hermosa labrador se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida, como en los festejos, como la que brincó a una mesa por un Grammy Music Awards, o en las tristeza, como el fallecimiento de su hermano menos: "Desde la cachorrita que corría mordisqueando paredes y dedos de los pies, hasta la digna anciana que dormía todos los días, perfecta en todos los sentidos".

Finalmente conmovió al agradecer que fuera parte de la familia y que superara todas las expectativas que tenía con su mascota, y que lo más seguro es que el intérprete de For You la haya recibido en su llegada al paraíso eterno: "Sé exactamente hacia quién habrás corrido a través del puente del arcoíris, y él estará muy feliz de tenerte de regreso, ¡dale un beso de mi parte! ¡Te amo y te veré en la próxima vida, niña bonita! Brit Beau Payne, ¡el mejor amigo de todos!".

Fuente: Tribuna del Yaqui