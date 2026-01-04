"P*nches nacas": Bellakath denuncia trato hostil de pasajeras y azafata en vuelo internacional a París

Ciudad de México.- Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, es una cantante y productora mexicana que recientemente se vio envuelta en una controversia, pues la joven de 28 años asegura que durante un vuelo con destino a Francia fue víctima de malos tratos por parte del personal de la aerolínea e incluso de otras pasajeras; además, mencionó que se trataba de la compañía Transavia.

Fue a través de sus redes sociales que relató todo lo ocurrido. Según contó, en primera instancia, cuando abordó el avión, los elementos de seguridad intentaron confiscarle gran parte de su maquillaje, situación que afortunadamente se resolvió rápidamente. En aquel momento, la artista pensó que sus inconvenientes habían terminado, pero la situación continuó dentro de la cabina, esta vez con la intervención de un par de pasajeras.

Al parecer, dos jóvenes que estaban sentadas detrás de ella se quejaron de que Bellakath tenía el volumen de su celular demasiado alto. Cabe destacar que la intérprete de Reggaeton Champagne se defendió ante sus seguidores, explicando que los videos que veía en TikTok estaban a un volumen normal y que el trayecto ni siquiera había comenzado. Sin embargo, la actitud de una de las jóvenes provocó que la cantante perdiera la paciencia.

Una de las mujeres la tocó para pedirle que utilizara audífonos: "Me emperra que me toquen y me dice en inglés si podía ponerme audífonos, pero me molestó la forma en que me lo dijo, y dije 'no, I don’t have'", afirmó la estrella en ascenso. La situación escaló cuando las pasajeras solicitaron la presencia de una azafata, y aunque Katherinne bajó el volumen, le desagradó la manera en que la trabajadora se dirigió a ella.

"Neta, pésima aeromoza, terror de persona, me dice bien feo 'sí, bájale'. Las mujeres estas comienzan a reírse de lo que me había dicho la otra, entonces le subo otra vez y pregunté a ChatGPT, investigué qué pasaba si golpeaba a alguien en el avión, pero pensé: mi viaje parisino no me lo van a arruinar, a la ver*, yo vine por un motivo y es tomarme fotos en París", comentó la cantante. Es importante señalar que la indignación de la compositora aumentó cuando le pidió a la trabajadora que también controlara a las otras pasajeras que hablaban: "La aeromoza me gritó las cosas, yo no me dejé, yo también le grité. ¿Qué le pasa a la gente? Ni mis papás me gritan, p*nches nacas", agregó.

