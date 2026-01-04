Preocupa paradero del hijo de Fernando Carrillo, actor de Televisa, durante ofensiva de EU en Venezuela

Ciudad de México.- En el mundo del espectáculo sobre todo latinoamericano también comenzaron a surgir diversas reacciones vinculadas con el operativo militar que realizó Estados Unidos (EU) durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, donde finalmente fue capturado por ni más ni menos que la administración de Donald Trump el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ayer en TRIBUNA te compartimos algunas de las reacciones de famosos con respecto a este tema, en esta lista podemos agregar al actor venezolano de grandes melodramas incluyendo en Televisa Fernando Carrillo, el cual precisamente trabajó al lado de la desaparecida Adela Noriega en María Isabel (1997) producida por Carla Estrada y una adaptación de la obra original de Yolanda Vargas Dulché.

De hecho, el artista ha recibido muy malos comentarios en sus redes sociales por parte de internautas, pues lo acusan de apoyar al hombre que inició su periodo presidencial en 2013. Sin embargo, dejando eso de lado su exesposa María Gabriela de Candido, levantó las alarmas cuando confirmó que el hijo que tienen en común Milo estaba en Caracas cuando decidió ingresar con sus tropas el representante de los estadounidenses.

Lo acusan de estar a favor de Nicolás Maduro

¿Está bien el hijo de Fernando Carillo?

A través de sus historias contó un poco de lo sucedido la madre que mencionó en esos precisos instantes solo podía pensar en el pequeño: "Milo está en Caracas en este momento. Está bien. No sé mucho más. Intento mantener el control y la calma en mi cabeza", escribió en una historia de Instagram sin revelar si el motivo de que el niño este lejos de ella es porque se encuentra con su padre.

Instagram de María Gabriela de Candido (captura de Univisión)

Asimismo, María Gabriela agradeció a todos los que le preguntaban cómo la pasaba y a pesar de que entendía cada una de las interpretaciones del pueblo venezolano, compartió que únicamente podía pensar en su hijo y en los niños en general. De igual manera, aprovechó para pedirles que se cuiden de las noticias, que bajo ningún motivo se dejen manipular y por supuesto que se mantengan seguros en sus hogares.

#Espectáculos | ¿Regresarán los artistas vetados a Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por Donald Trump? uD83DuDC40https://t.co/7VZ00iKScv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui