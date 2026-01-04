¿Problemas en el paraíso? VIDEO de Ángela Aguilar cacheteando a Christian Nodal se vuelve viral

Ciudad de México.- Nuevamente se encuentran bajo el escrutinio público la cantante del regional mexicano Ángela Aguilar y su esposo, el sonorense Christian Nodal, quienes desde hace bastante tiempo han sido blanco de la molestia de los usuarios. Esto se debe a que una gran parte de la audiencia mexicana considera que el intérprete de Botella Tras Botella le fue infiel a su expareja, Julieta Emilia Cazzuchelli.

Aunque en esta ocasión la mayoría de los comentarios negativos se dirigieron hacia la nieta de Flor Silvestre, luego de que apareciera dándole una tremenda cachetada al músico, no hay nada de qué alarmarse, ya que se trata de una recopilación de algunos de los mejores momentos personales que vivió durante 2025. Por supuesto, en dicho material tenía que aparecer su marido, con quien contrajo nupcias el 24 de julio de 2024.

¿Por qué le dio una cachetada?

En realidad, se trata de uno de los tantos clips que circularon en TikTok a lo largo de 2025, como parte de un reto que se volvió viral en la plataforma. Fue así que la joven de 22 años decidió participar con el apoyo de Christian, y lo que hizo fue golpear al artista con una tortilla de harina verde. Mientras algunas personas reprobaron la actitud de Ángela, otras pidieron que se relajen, pues señalaron que solo ellos saben hasta dónde llega su sentido del humor.

Supuesta cachetada

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado directamente sobre el asunto. Lo único reciente es que, días atrás, la hija de Pepe Aguilar compartió un extenso escrito en Instagram, en el que destacó su fortaleza para mantenerse firme dentro de la industria del entretenimiento. Además, agradeció a sus fans por apoyarla y recordarle que "hacer las cosas con respeto todavía importa".

@divertiryeducar ??Ángela Aguilar en el ojo del huracán (de nuevo). ??? En su más reciente show de fin de año, la cantante dio un giro total: look "dark", banda de rock y letra en inglés. ?? Muchos aplauden su evolución artística, pero otros cuestionan el cambio de género. ¿Qué opinas de su versión de "You're No Good"? ???? ?#AngelaAguilar #Nodal #YoureNoGood #Trend #MusicaLatina ? original sound - ?????? ?

En el mismo post, varios de sus admiradores le enviaron mensajes de ánimo; sin embargo, una gran parte también le recordó sus acciones y las razones por las que recibe esa ola de hate: "Todo lo que te pasó este 2025 fueron consecuencias de tus actos y el karma te perseguirá toda la vida, porque nunca se puede ser feliz a costa del sufrimiento de otros", escribió @rsanchez2012, no siendo la única persona que le pidió dejar de justificarse.

