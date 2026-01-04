Roger Waters arremete contra Trump tras detención de Nicolás Maduro: "Apoyaré a Venezuela"

Nueva York, Estados Unidos.- La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses no solo encendió alarmas internacionales (con posicionamientos de gobiernos como el de China), sino que también detonó reacciones desde el medio artístico. Uno de los pronunciamientos que mayor fuerza ha tenido en redes fue el del músico británico Roger Waters, exlíder de Pink Floyd y conocido por su activismo.

Desde sus plataformas digitales, el cantante arremetió directamente contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien responsabilizó del operativo que derivó en el llamado secuestro del jefe de Estado venezolano.

¿Qué dijo Roger Waters tras la detención de Nicolás Maduro?

Roger Waters utilizó sus redes sociales para condenar la detención de Nicolás Maduro, la cual calificó como un acto de agresión imperialista por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU). Fiel a su estilo confrontativo, el músico señaló que este tipo de intervenciones no buscan justicia ni estabilidad, sino el control de recursos naturales y estratégicos, especialmente el petróleo venezolano.

En su mensaje, Waters expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y aseguró que la acción estadounidense representa una amenaza directa a la soberanía del país sudamericano. Enfatizó que, desde su perspectiva, la operación responde a una lógica de dominación que ha caracterizado históricamente la política exterior de EU en América Latina.

El artista también afirmó que existe un rechazo global amplio hacia este tipo de medidas, señalando que una gran parte de la población mundial desaprueba la forma en la que Washington ejerce su poder militar y político. En un tono severo, pidió a Trump abandonar lo que describió como una actitud beligerante e irresponsable, subrayando que las decisiones tomadas tienen consecuencias reales para millones de personas.

Finalmente, Waters reiteró su compromiso como activista, asegurando que, aunque no se guía por la religión, sí se considera un actor político activo dispuesto a utilizar su voz para visibilizar la situación de Venezuela y denunciar lo que considera abusos de poder por parte de EU.

Si yo fuera un hombre de oración, estaría rezando por el presidente Maduro; no soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, un país en sufrimiento, por el actuar de la policía gringa", concluyó el mensaje del cantante.

Así fue la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos

La captura de Nicolás Maduro ocurrió este sábado 3 de enero de 2026 en medio de un operativo encabezado por autoridades estadounidenses en la ciudad de Caracas, lo que generó una inmediata reacción internacional. De acuerdo con los primeros reportes, el mandatario venezolano fue detenido bajo cargos relacionados con investigaciones abiertas por el Gobierno de EU, aunque el procedimiento y su legalidad han sido cuestionados por varios países.

Nicolás Maduro pasó su primera noche en Nueva York, y está a las espera de su primera audiencia. Aquí en TRIBUNA te compartiremos cualquier actualización del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui