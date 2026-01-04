(VIDEO) Dross Rotzank dedica captura de Nicolás Maduro a la memoria de su madre y al pueblo de Venezuela

Ciudad de México.- El muy famoso creador de contenido venezolano Ángel David Revilla Lenoci, mejor conocido simplemente como Dross Rotzank, se manifestó hace un par de horas en redes sociales para celebrar la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho que, como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA, ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de enero, cuando militares estadounidenses ingresaron al territorio.

A pesar de que, al igual que muchos de sus compatriotas, el influencer reside desde hace años lejos de su país, decidió pronunciarse sobre el tema e incluso dedicó la caída de este régimen a su madre, quien lamentablemente no vivió lo suficiente para presenciar un verdadero cambio en el lugar donde nació: "A tu memoria, mamá. Te amaré por siempre", escribió el creador de contenido, quien cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram.

De hecho, la personalidad de internet se especializa en videos de terror, misterio, fenómenos paranormales y relatos perturbadores; sin embargo, su estilo se caracteriza por el humor negro, lo que en ocasiones le ha ocasionado algunos problemas que, afortunadamente para el famoso, se desvanecieron con el tiempo. Actualmente, continúa muy presente en redes sociales, respaldado por una sólida base de fans que lo apoyan en cada uno de sus proyectos.

Recordó a su madre

Convocó a la celebración

"Querida audiencia, subo este video porque es una ocasión muy, muy especial y muy feliz… para toda la gente de Venezuela", expresó en un video que posteó para posteriormente recordar a todos aquellos que fallecieron antes de que se lograra la captura del funcionario comunista: “No solo para los que viven, sino en memoria de quienes se fueron de este mundo esperando, esperando con tantas ganas una noticia como esta”.

En algún momento, incluso se permitió hacer una broma al señalar que Maduro "cayó antes de que saliera 'Grand Theft Auto 6'. Además, no dejó pasar la oportunidad de invitar al resto de su audiencia, de distintas partes del mundo, a sumarse a la celebración, aun cuando no fueran venezolanos: "Y a todas las personas que no sean de Venezuela, toda la gente de bien, así sea, por favor, háganlo por mí. Celebren. Celebren muchísimo hoy. Los quiero".

Fuente: Tribuna del Yaqui