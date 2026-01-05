¿Arremete contra Donald Trump? Eugenio Derbez esto dice del arresto de Nicolás Maduro y juicio en EU

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor de origen mexicano, Eugenio Derbez, después de días de silencio, en una entrevista para Imagen TV, dio una muy contundente respuesta ante los cuestionamientos que le hicieron en su encuentro, sobre el arresto de Nicolás Maduro, y el juicio que enfrentará en Estados Unidos, ¿será acaso que arremetió en contra de Donald Trump?

La madrugada del pasado sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque militar en contra de Venezuela, el cual resultó en la captura del presidente de Venezuela antes mencionado y su esposa. Como era de esperarse ante este hecho, generó un sin fin de reacciones por todo el mundo, desde famosos venezolanos como Alicia Machado, como civiles e importantes líderes políticos de diferentes países, como Claudia Sheinbaum.

Ahora, este lunes 5 de enero del 2026, en Sale el Sol compartieron el momento en el que se toparon con el reconocido actor y productor de La Familia P.Luche, al cual cuestionaron por este importante hecho que no ha dejado de dar de que hablar alrededor del mundo y divide opiniones, entre los que celebran la captura de Maduro, así como aquellos que critican la intervención de Estados Unidos en políticas extranjeras.

Hace 10 minutos, Donald Trump en su red social. pic.twitter.com/nHqB0kNe2z — Russy Millán (@millanrussy) January 3, 2026

Por su parte, el esposo de Alessandra Rosaldo fue sumamente contundente al decir que no piensa dar declaraciones al respecto, señalando que él como persona solo puede desearle a los habitantes de Venezuela que tengan paz, que lo que venga para ellos sea mejor, que llegue la justicia que desean y sean libres realmente: "No me quiero meter en política, pero lo mejor para el pueblo de Venezuela y que les deseo lo mejor. Ojalá que lo que venga sea paz y justicia para ellos".

Ante la insistencia de los reporteros sobre pedir su sincera opinión, el creador de Derbez En Cuando, declaró que: "No puedo hablar libremente, pero...". Cabe recordar que en el pasado, Eugenio ha sido víctima de críticas y ataques en su contra, al haber dado su opinión sobre temas de política, como la ocasión en que habló del Tren Maya propuesto por Andrés Manuel López Obrador o incluso de la 4T.

¡Eugenio Derbez REACCIONA a la CAPTURA de Maduro en Venezuela! ¿Qué te pareció su reacción?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/0oQvLwkD4V — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui