Bellakath vive terrible experiencia en Finlandia, Guillermo del Toro se viste de luto y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- lunes 5 de enero

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner

Durante su discurso de aceptación en los Critics Choice Awards, el actor Timothée Chalamet agradeció a su pareja, la famosa socialité Kylie Jenner, por su apoyo en sus tres años de relación. Durante la premiación, el artista se llevó todas las miradas al imponerse en la categoría de Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, superando a grandes figuras como Leonardo DiCaprio. Al recibir su premio, el actor dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron: "Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón".

Guillermo del Toro anuncia la muerte de su hermano

Durante los Premios de Cine de Palm Springs, el famoso director de cine Guillermo del Toro reveló que él y su familia se encontraban de luto actualmente por el fallecimiento de su hermano hace apenas tres días. "Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la frase final del filme, que dice que el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón quebrado bombea sangre y te mantiene en marcha", expresó el galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel.

Bellakath vive terrible experiencia en el aeropuerto de Finlandia

La cantante Bellakath contó recientemente que durante su vuelo, con destino a Francia, vivió una mala experiencia, luego de que dos pasajeras mostraran disgusto por su comportamiento, y una de las azafatas le llamara la atención a ella de mala manera. Fue a través de sus redes sociales que relató todo lo ocurrido. Según contó, en primera instancia, cuando abordó el avión, los elementos de seguridad intentaron confiscarle gran parte de su maquillaje, situación que afortunadamente se resolvió rápidamente. En aquel momento, la artista pensó que sus inconvenientes habían terminado, pero la situación continuó dentro de la cabina, esta vez con la intervención de un par de pasajeras.

