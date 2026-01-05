Christian Nodal perdería su fortuna por deudas de Pepe Aguilar; afirman paga todas las cuentas

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, vuelve al centro del escándalo, debido a que se ha dicho que estaría perdiendo su fortuna, debido al hecho de que estaría pagando todas las cuentas de la familia de su esposa, Ángela Aguilar, a causa de que su suegro, el también cantante Pepe Aguilar, presuntamente se encuentra en un mal momento económico con millonarias deudas.

Como se sabe, cuando los intérpretes de Dime Cómo Quieres se casaron, se dijo que Pepe había hecho firmar a Nodal un contrato en el que presuntamente le pagaría cierta cantidad si decidían separarse y tendría que dar más de 10 millones de dólares en caso de serle infiel a la cantante de temas como Gotitas Saladas. Ahora, una vez más se dice que la familia Aguilar está abusando del poder que tienen sobre Nodal.

Según los informes del polémico presentador de espectáculos, Javier Ceriani, la familia Aguilar son los que se están beneficiando de la fortuna y los nuevos ingresos del cantante sonorense, pues aseguran que él está pagando todo, incluso las deudas que tendría el intérprete Ni Contigo Ni Sin Ti: "Nodal está pagando todo y Pepe Aguilar está resolviendo sus problemas económicos con Nodal. Por eso los padres de Nodal están desesperados. Miren que ellos siguen de rumba y no les importa nada, porque la boda la va a pagar Nodal. ¡La va a pagar completita!".

En la misma transmisión, la entrevistada Ana Patricia, aseguró que Ceriani no estaba mintiendo, señalando que ella sabe que los más de mil juguetes que repartieron en Zacatecas, fueron comprados en su totalidad por el intérprete de Adiós Amor, y que en realidad la idea de ir a repartirlos fue de él, no de la famosa dinastía: "El que compró todos los mil quinientos regalos fue Nodal. Nodal fue el de la idea, en ningún momento fueron ellos, los Aguilar".

Finalmente, el expresentador de Chisme No Like, lanzó una severa crítica tanto a Nodal como a los Aguilar, señalando que le parecía muy humillante que lanzaran los juguetes desde las camionetas, en vez de tomarse un momento para entregarlo en las manos de los niños: "Nunca se bajaron a entregarlo en la mano a los niños. Muy mal hecho de Ángela tirando los regalos. Horrible. Me pareció muy humillante lo que esta gente hizo".

Fuente: Tribuna del Yaqui