Drake en problemas legales en Estados Unidos por supuesta manipulación de cifras en Spotify

Los Ángeles, Estados Unidos.– Aubrey Drake Graham, mejor conocido como Drake, es un popular rapero canadiense que, con los años, se ha ganado un lugar destacado en la industria musical. Sin embargo, todo indica que enfrenta un serio problema, ya que se le incluyó en una demanda presentada en Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una organización criminal que utilizaba un sitio de apuestas en línea para incrementar las reproducciones de sus canciones en plataformas digitales.

De acuerdo con medios estadounidenses, esta acusación fue presentada por dos residentes ante un tribunal distrital de Virginia, quienes afirmaron que el hombre que interpretó a Jimmy Brooks en la serie CTV Degrassi: The Next Generation (2001-2008), junto con otros supuestos implicados, desplegó una red de bots automatizados y granjas de streaming, con el único objetivo de aumentar los visitantes en Spotify y otros servicios similares.

Entre los señalados se encuentran el creador de contenido Adin Ross y George Nguyen, vinculados a un fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO). En el documento también se incluye a la plataforma de apuestas Stake.us y a su empresa matriz, Sweepstakes Limited. Al parecer, mediante estas acciones lograron generar ingresos ilícitos y ventajas comerciales indebidas a través de la manipulación de algoritmos de recomendación.

Drake

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el productor discográfico y actor no se ha pronunciado sobre el asunto, y tampoco lo han hecho los demás mencionados. Asimismo, es necesario aclarar que el tribunal no ha fijado una fecha para la primera audiencia del caso. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización y tendrás todos los detalles en nuestro portal.

Aubrey Drake Graham

Drake es una celebridad que cuenta en su amplio repertorio con su mixtape debut Room for Improvement (2006), así como los mixtapes Comeback Season (2007) y So Far Gone (2009). Cabe destacar que Views (2016) se mantuvo en la cima del Billboard 200 durante 13 semanas no consecutivas. En su vida sentimental, ha tenido parejas como SZA en 2009, Ericka Lee, con quien salió de 2010 a mediados de 2011, y Rihanna.

Fuente: Tribuna del Yaqui