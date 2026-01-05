"Es más fácil que termines tú en bolsas": Sandra Cuevas responde a amenaza de muerte en TikTok (VIDEO)

Ciudad de México.– Sandra Xantall Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc (2021-2024), nuevamente se encuentra envuelta en una controversia, ahora luego de responder de manera contundente a una amenaza de muerte mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales. Aunque el video fue grabado hace algunos días, en las últimas horas se volvió verdaderamente viral en múltiples plataformas digitales.

La empresaria se encontraba interactuando con su audiencia cuando, de pronto, leyó un mensaje en el que se le advertía que sería privada de la vida. Lejos de ignorarlo, la egresada de la Universidad del Valle de México decidió responder de forma directa al usuario: "Es más fácil que termines tú en bolsas que yo. Así que deja de amenazar y, cuando amenaces, hazlo de frente. O más bien no amenaces, haz las cosas".

Evidentemente, sus palabras generaron un amplio debate, ya que mientras algunos la defienden y le aplauden por confrontar a quienes buscan atemorizar a los demás, otros se mostraron molestos y consideran que representa un peligro para el pueblo mexicano. El video continúa circulando en la web y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la exfuncionaria no ha salido a hablar del tema. No obstante, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier pronunciamiento.

Sandra Cuevas

Tras sus fuertes declaraciones, Sandra Xantall optó por bloquear la cuenta y mencionó que probablemente se trataba de una broma: "Vamos a bloquearlo porque son de esos soñadores que se creen sicarios de sicarios y pura risa que dan". Es importante recordar que no es la primera vez que ocurre una situación similar con la política, pues en mayo de 2025 denunció formalmente al diputado de Morena, Ricardo Monreal.

"Es más fácil que termines tú en bolsas, que yo"

Sandra Cuevas amenaza en vivo a seguidor en TikTok. pic.twitter.com/02NMusdhuC — Ale Salazar (@esnoticiaalesal) January 5, 2026

Por su parte, en X (antes Twitter) fue donde más usuarios se mostraron interesados en la polémica. Uno de ellos escribió: "Ahí está, no se necesitan más pruebas para que esta señora se considere un peligro para la ciudadanía. Está comprobado que esta señora trabaja para la Unión Tepito y el crimen organizado de la CDMX. Hay que meterla a la cárcel, ahí sí es más seguro que termine ella que nosotros", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui