Escándalo en Televisa: Integrante de 'Hoy' reclama a joven en vía pública que exhibió VIDEO íntimo

Ciudad de México.- El escándalo regresa a Televisa, debido a que la integrante del programa Hoy y vidente conocida como Jessica Esotérica, recientemente ha vuelto a viralizarse en redes sociales por haberle reclamado a un joven en plena vía pública el hecho de que exhibiera video íntimo al lado de un chavo dentro de un bar de la Ciudad de México en redes sociales, mientras que celebraban el Año Nuevo.

Como se sabe, Jessica es una tarotista originaria de Sinaloa, que desde hace varios años es una de las más respetadas y queridas del mundo astrológico, contando con casi un millón y medio de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, además de que tiene una participación constante en el programa Hoy, para darle a los presentadores y fans una lectura del tarot sobre lo que les depara el futuro.

Pero en estos momentos, Jessica no está en tendencia por sus acertadas predicciones o por un enfrentamiento de videntes con Mhoni Vidente, sino por un escándaloso video que hace unos días se volvió viral en X, anteriormente conocido como Twitter. En dicho material, se puede ver a Jessica en un antro de la Ciudad de México, mientras que se está comiendo a besos a un joven desconocido mientras que estaban en bar besándose.

uD83DuDCCD Captan a la famosa vidente y tarotista JESSICA ESOTERICA iniciando el año 2026



Arrancó el año con ritual completo para el amor ?? #JessicaEsoterica #FelizAñoNuevo #FelizAnoNuevo2026 pic.twitter.com/7KzCsB05zz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 1, 2026

Ahora, tras varios días del momento viral, a través de la cuenta de La Comadrita, se ha filtrado el video del momento en el que Jessica se encuentra en la calle con el joven que grabó y compartió dicho video, y le reclama afirmando que hizo mal en difundir esto sin su consentimiento, señalando que le iba a meter un "madriza" porque ahora todos la llaman "besucona", a lo que el joven señaló que se lo tome a broma y que vea que la beneficia.

Pese a que el hombre quiso tomar todo en calma y sin hacer escándalo, no se pudo ya que Jessica lo amenazó con darle una "madriza" y tacharlo de ser feo, asegurando que no tiene videos de él dándose besos porque le tienen asco, por lo que comenzaron a hacerse de dimes y diretes sobre sus aspectos físicos.

Jessica Esotérica le reclama al chico que filtró el video del antro pic.twitter.com/JuueuJ0erz — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui