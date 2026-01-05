Fan de Shakira exhibe VIDEO en el que sigue a Piqué y Clara Chía con tiradera de Bizarrap y la colombiana

Madrid, España.- Una vez más el nombre de Shakira se ve envuelto en la controversia, debido a que recientemente una fan exhibe el video del momento en el que supuestamente se encuentra con el exfutbolista español, Gerard Piqué, y su actual pareja, Clara Chía Martín, durante una caminata por un parque de España y esta reproduce la tiradera de Bizarrap con la artista colombiana, Music Session Vol. 53.

En el año del 2022, el nombre de Shakira y Piqué estuvieron meses envueltos en la controversia, después de que se confirmara que el futbolista y la intérprete de Si Te Vas, se separaron tras 12 años juntos y dos hijos. Aunque ellos no revelaron los motivos, en redes se comenzó el rumor de que se debía a una infidelidad por parte del futbolista con Clara, y desde ese momento, han sufrido humillaciones públicas, como abucheos en el campo de futbol o en citas en restaurantes o bares.

Una de estas ocurrió cuando el exfutbolista del UFC Barcelona y Clara se presentaron en un bar de León, España, cientos de personas se aglomeraron fuera del local en el que estaban comiendo y bebiendo, y le gritaban con fuerza el típico "buuu", "largo" y otros insultos, por lo cual decidieron abandonar dicho lugar y los elementos de seguridad del local los escoltaron fuera, para evitar que pudiera pasar un incidente.

¿Shakira aceptaría a Piqué de vuelta si este regresa arrepentido? "Cuando eres la engañada, creo que es más difícil avanzar de esa situación", opina @flor_rubio; "Shakira quiere empoderarnos, que no nos pase". #FórmulaEspectacular pic.twitter.com/4DtQdOGRe5 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 1, 2025

Aunque ya han pasado más de tres años de esta situación, los fans de la colombiana no están dispuestos a perdonar a Piqué, ya que a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha viralizado el momento en el que una mujer al parecer se topa con el exdeportista y Clara al caminar por Barcelona junto a unos amigos, y demostrando que aún los detestan, le bajó a uno de los vidrios del coche y puso el tema Music Session Vol. 53.

En el video que ya está viralizado en redes sociales, se puede ver como supuestamente Piqué y Chía evitan mirar hacía el auto que los va siguiendo, mientras que el tema suena a todo volumen y la mujer también va cantando a todo pulmón sin miramientos. Pero, pese a que ella asegura que se trata de estos personajes, en medios como Sale el Sol, declaran que no pueden tomarlo como un hecho, porque no se ve la cara de ninguno.

VIDEO: ¡FAN persigue a Piqué con una canción de Shakira! ¿Qué OPINAS sobre esta acción? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mbzjmaMIGd — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui