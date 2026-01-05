FOTOS: Jesaaelys Marie, hija de Daddy Yankee, celebra su boda mientras él asiste a un partido de béisbol

Ciudad de México. - Este fin de semana, en una hermosa ceremonia, contrajo nupcias Jesaaelys Marie, hija de Daddy Yankee, el cantante puertorriqueño que hasta la fecha sigue siendo considerado uno de los mayores exponentes del reguetón. Sin embargo, a pesar de que una boda suele ser un motivo de unión familiar, todo indica que el famoso artista no fue invitado al día en que su hija dejaría de ser soltera.

De hecho, Jesaaelys también es una figura pública, ya que realiza videos de maquillaje y actualmente cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. No obstante, ella tampoco está libre de críticas, pues al ser creadora de contenido no solo le señalan su trabajo, sino que algunos usuarios se atreven a hacer duros comentarios, asegurando que la personalidad de internet es una malagradecida.

¿Cuál es el conflicto entre Jesaaelys y su padre?

En el pasado, la ahora esposa estaba muy unida a Daddy Yankee e incluso subía videos junto al compositor, pero, aunque no se sabe con certeza qué los ha distanciado, pues no han abordado mucho el tema, diversas versiones apuntan a que la separación estaría relacionada con el polémico divorcio con Mireddys González. Otras hipótesis indican que sus hijos no estaban de acuerdo con las creencias religiosas del cantante, y algunas incluso sugieren que podría tener que ver con la fortuna familiar.

Daddy Yankee en un partido

Sea cual sea la razón, en una de las fechas más especiales para cualquier persona que sueñe con casarse de blanco, el intérprete de Gasolina y Llamada de emergencia estuvo en un partido de béisbol. Además, al menos en redes sociales, no ha publicado ninguna felicitación para su hija. Por otra parte, en las fotografías compartidas por la novia, no aparece el empresario, y quien la condujo al altar fue Mireddys.

En realidad, de la ceremonia no se tienen muchos detalles, salvo el precioso vestido sencillo pero elegante que eligió la influencer. Asimismo, portó un maquillaje ligero, y su sonrisa se convirtió en la protagonista de cada imagen. Resulta especialmente llamativo que no se pueda dejar ningún comentario, algo que podría estar relacionado con los internautas molestos por la ausencia de referencias al Rey del Reguetón.

Fuente: Tribuna del Yaqui