¿Fue infiel? Actor de Televisa hace inesperada confesión de ruptura de Candela Márquez y Alejandro Sanz

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor mexicano, Luis Felipe Tovar, recientemente brindó una entrevista a medios como Venga la Alegría, en los que hizo una inesperada confesión con respecto a la tan polémica ruptura de sus queridos amigos, el cantante español, Alejandro Sanz, y la actriz de melodramas, Candela Márquez, ¿acaso confirma que él le fue infiel?

El pasado lunes 22 de diciembre se confirmó la ruptura entre la actriz de Televisa y el cantante español intérprete de Desde Cuándo. Ante esto, muchos comenzaron a afirmar que esto pasó por una infidelidad de parte Sanz, sin embargo, una supuesta fuente cercana de la pareja, aseguró que no era así, que ambos se aman y que aunque "en este momento se han dicho adiós", la realidad es que ambos no están cerrados a darse una nueva oportunidad y es posible que pronto anuncien que una vez más que están juntos.

Ahora, el actor de melodramas como Los Sánchez, en una reciente entrevista con medios mexicanos declaró que él no podía opinar más que el hecho de que notaba muy triste a Candela, que la conoce bien y en las últimas fotos que compartió en su cuenta de Instagram de ella, se puede ver que está triste: "La vi en una foto en redes sociales, en donde no se ve muy contenta, yo la conozco bien, pero pues quién va a estar contento, es un duelo como acabas de decir, es una pérdida".

Terminan Alejandro Sanz y Candela Márquez uD83DuDC94 pic.twitter.com/8VQd7kMi1t — Vaya Vaya (@vayavayatv) December 22, 2025

Tras esto, al ser cuestionado sobre las presuntas indirectas entre ambos, como el de la actriz de Un Camino Hacía El Destino compartiendo una foto con una manada de ciervos y de Sanz con el mensaje: "Yo no soy una perla, soy un océano", Luis Felipe mencionó que cada uno tiene su manera de sobrellevar el duelo y no cree que terminaran mal, sino que solo hablan desde el dolor: "Una relación es de dos, se dan sus pedradas, se avientan sus cacayacas, siempre hay dolor, o sea, de las dos partes, pero el tiempo todo lo cura, todo lo lima y las asperezas se van desvaneciendo".

Finalmente, el actor mexicano señaló que por culpa de los medios es que no ha podido saber nada de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, ´pues como se volvió su vocero, ahora no quiere hablar: "Por su culpa, como yo he estado todo el tiempo de bocón y de vocero, por eso ya no me quiere decir nada, la última vez que hablamos les dije lo que sabía. Pobrecita de mi Candela, debe de estar muy triste y cuando uno está triste no quiere hablar".

Luis Felipe Tovar asegura que Candela Márquez está triste tras la ruptura con Alejandro Sanz, ¿hubo infidelidad?



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/Ke0hOedx0B — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui