Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 5 de enero de 2026: Predicciones para iniciar la semana

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal esta primera semana de enero 2026? Llegaste al lugar correcto, pues Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina comparte los horóscopos de hoy, lunes 5 de enero de 2026 con los mensajes más acertados de las Cartas del Tarot. Asimismo, en los horóscopos de Mhoni Vidente encontrarás las predicciones en asuntos de amor, dinero, salud y más que te guiarán en esta jornada. ¡Confía en el Universo!

Horóscopos de HOY lunes 5 de enero de 2026 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

La semana inicia con claridad mental y determinación: estás listo para arrancar el año, dice Mhoni Vidente. Es un buen momento para resolver pendientes laborales que se habían postergado. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer para cerrar ciclos.

Tauro

Cuida impulsos y evita discusiones innecesarias, señalan los horóscopos de Mhoni Vidente. La estabilidad que buscas comienza a construirse desde decisiones prácticas. Hoy será ideal para organizar finanzas o replantear planes a corto plazo.

Géminis

En lo personal, recibirás apoyo de una persona cercana que será clave para avanzar. Este lunes 5 de enero de 2026 trae conversaciones importantes que pueden abrirte nuevas puertas. En el trabajo, se presentan oportunidades, dice el Tarot.

Cáncer

El inicio de semana favorece la introspección y el análisis. Es momento de priorizar tu bienestar antes de atender problemas ajenos. En lo económico, cuida gastos impulsivos y evita firmar acuerdos sin revisar detalles.

Leo

La energía está a tu favor para retomar proyectos de dinero: Mhoni Vidente dice que busques inversiónes. Es un buen día para liderar, proponer y tomar la iniciativa. En el amor, se recomienda escuchar más y hablar menos.

Virgo

Este lunes será ideal para poner orden en asuntos profesionales y familiares. Una noticia relacionada con trabajo o estudios te hará replantear planes. La paciencia será clave para obtener mejores resultados.

Libra

Las relaciones cobran protagonismo. Se aclaran malentendidos y se fortalecen vínculos importantes. En lo laboral, un cambio de enfoque te permitirá avanzar con más seguridad y menos presión.

Escorpión

El día trae intensidad emocional, pero también grandes aprendizajes. Es buen momento para cerrar acuerdos o terminar situaciones que ya no te aportan. Cuida la forma en la que expresas tus opiniones.

Sagitario

Los horóscopos de Mhoni Vidente tienen buenas noticias para ti: Es un buen momento para hacer planes de viaje, estudios o crecimiento personal. En el amor, se recomienda actuar con sinceridad y evitar juegos emocionales.

Capricornio

La disciplina dará frutos este primer mes del año, dice la pitonisa cubana. Este lunes 5 de enero de 2026 podrías recibir reconocimiento por esfuerzos previos. En temas familiares, será necesario marcar límites claros para evitar cargas innecesarias.

Acuario

Se activan ideas creativas y proyectos nuevos. Es un día favorable para innovar y salir de la rutina. En lo emocional, evita idealizar situaciones y mantén los pies sobre la tierra.

Piscis

La intuición fallará este lunes 5 de enero, así que no tomes decisiones importantes. En el trabajo, Mhoni Vidente recomienda no asumir responsabilidades que no te corresponden. El descanso será fundamental.

Fuente: Tribuna del Yaqui