Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 6 de enero 2026: El destino de tu signo en día de revelaciones

Ciudad de México.- Este martes 6 de enero de 2026, Día de Reyes, llega con una energía especial de revelaciones, regalos inesperados y ajustes del destino. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros se mueven para recordarte que no todo lo bueno viene envuelto; a veces llega en forma de oportunidad, mensaje o verdad necesaria.

En el tarot domina la carta de La Estrella, símbolo de esperanza, fe y guía divina. Esta carta anuncia que, aunque el inicio de año haya sido confuso para algunos, el camino empieza a aclararse. Nana Calistar advierte: no desprecies lo pequeño, porque ahí viene el verdadero regalo. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque lo que recibas hoy marcará tu ánimo y rumbo en las próximas semanas.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 6 de enero

Aries

Arrancas el día con el genio atravesado, pero no todo mundo tiene la culpa. Baja la intensidad y enfócate en lo que sí depende de ti. En el amor, no exijas lo que tú no das. Buen día para recibir una sorpresa o noticia que no esperabas.

Tauro

Este martes te recuerda que no todo se compra, algunas cosas se ganan con paciencia. Cuida gastos innecesarios. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú traes el corazón a la defensiva. Ábrete poquito, no pasa nada.

Géminis

La comunicación será clave hoy. Si callas, se malinterpreta; si hablas de más, también. Mide tus palabras. En el amor, una charla aclara dudas. En lo laboral, llega una oportunidad si sabes moverte con inteligencia.

Cáncer

Las emociones andan sensibles, pero este día trae alivio. Deja de cargar lo que no te toca. En el amor, se fortalece un vínculo si sueltas el miedo al abandono. Buen momento para agradecer lo que sí tienes.

Leo

Día para recibir reconocimiento, pero no te subas al ladrillo. Comparte méritos. En el amor, alguien espera un detalle tuyo. En lo personal, un “regalo” llega disfrazado de consejo que no te gustará, pero necesitarás.

Virgo

Deja de querer tener todo bajo control. Hoy la vida te pide fluir. En lo laboral, ajustes pequeños traen grandes resultados. En el amor, no analices tanto, siente más. Buen día para ordenar pendientes.

Libra

Este martes te empuja a decidir. Ya no puedes seguir en el “a ver qué pasa”. En el amor, se aclaran intenciones. Dinero mejora si dejas de gastar para quedar bien con todos.

Escorpio

Tu intuición está afilada. Confía en lo que sientes, aunque no tengas pruebas. En el amor, una verdad sale a la luz. No reclames, observa. Buen día para cerrar acuerdos o ciclos pendientes.

Sagitario

Día de reflexión y aprendizaje. No todo es fiesta ni desmadre. En el amor, alguien quiere algo serio contigo, define qué buscas. En lo laboral, evita prometer cosas que no vas a cumplir.

Capricornio

Responsabilidades te pisan los talones, pero sabes cómo con ellas. En el amor, deja de ser tan frío, no todos leen tu mente. Un regalo inesperado puede llegar, material o emocional.

Acuario

Ideas nuevas rondan tu cabeza, pero necesitas aterrizarlas. No cuentes planes a cualquiera. En el amor, evita celos y malos entendidos. Día ideal para reinventarte poco a poco.

Piscis

Día para sanar y agradecer. No te enganches en dramas ajenos. En el amor, se refuerzan lazos sinceros. Escucha tu intuición: ahí viene una señal clara de hacia dónde moverte.

Fuente: Tribuna del Yaqui