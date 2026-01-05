Hospitalizan de urgencia a actriz de Televisa en plena grabación de telenovela; le diagnosticaron neumonía

Ciudad de México.- Alejandra Barros sorprendió a sus seguidores luego de compartir una fotografía en sus redes sociales donde aparecía usando un tanque de oxígeno. La actriz mexicana, de 54 años, confesó que a finales de 2025 se sintió mal a consecuencia de los cambios climáticos y las largas jornadas de trabajo durante las grabaciones de Mi Rival, nuevo melodrama a cargo de la productora Carmen Armendáriz, en el cual comparte créditos con Sebastián Rulli y Ela Velden.

Barros explicó que el problema surgió después de pasar casi tres meses grabando en locaciones de San Luis Potosí, donde se ha enfrentado cambios bruscos de temperatura, días muy calurosos, noches frías y largas jornadas sin descanso. Todo esto debilitó su sistema inmune y la llevó al hospital el pasado 30 de diciembre; desafortunadamente, la estrella fue diagnosticada con neumonía, una infección respiratoria que requiere atención inmediata.

En un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de grabación, muchas desmañanadas y sobra decir con un cansancio tremendo, varios compañeros cayeron en cama con gripas de todo tipo, yo no fui la excepción... me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripa que ya tenía varios días. Después de algunos estudios me diagnosticaron neumonía", compartió la actriz.

Aunque la actriz comentó que se trató de los cambios climáticos tras las grabaciones en Villa de Reyes debido a las bajas temperaturas del estado, afirmó que este 2026 procurará estar más pendiente de su salud: "No quiero abusar de mi cuerpo nunca más. La salud y el amor hoy se vuelven mi prioridad para este 2026. Así es que en esto que se llama 'Cosas que nadie le importan pero que quiero compartir', prometo concentrarme este año nuevo en mi salud y en el amor que son lo más valioso que tengo", añadió Alejandra.

Reacciones de los fans

En comentarios y publicaciones, los fans y colegas de Barros le expresaron todo su cariño y le enviaron mensajes deseándole pronta recuperación. Muchos destacaron el cariño que el público le tiene y la cercanía que mantiene con sus fans a través de redes sociales.

Te adoro hermana que te mejores pronto me urge verte ya vamos con todo 2026".

A mí si me importa y mucho, quiero verte sana , feliz y radiante como siempre !!! Estoy segura que así será en breve para seguir desfrutándote en el trabajo. Te quiero".

Mientras tanto, la actriz continúa recibiendo muestras de apoyo de colegas del medio artístico y del público en general, quienes confían en que se trate de una situación controlada y sin mayores complicaciones.

Afortunadamente, Alejandra aseguró que ya se encuentra mejor y que esta experiencia fue una fuerte llamada de atención. Por ello, adelantó que en 2026 su salud y el amor serán sus principales prioridades, tanto en lo profesional como en lo personal.

"La salud y el amor hoy se vuelven mi prioridad para este 2026. Así es que en esto que se Ilama 'Cosas que nadie le importan pero que quiero compartir', prometo concentrarme este año nuevo en mi salud y en el amor que son lo más valioso que tengo", finalizó la actriz.

