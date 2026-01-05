¿Pato Araujo? Conoce quién sería el refuerzo rojo del 'Exatlón México' que llega este lunes 5 de enero

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 5 de enero del 2026, además de jugarse el duelo por La Villa 360, finalmente también se va a conocer el refuerzo rojo que va a llegar a las playas de la República Dominicana, ante la salida de uno de sus integrantes del Exatlón México de manera inesperada la semana pasada, ¿acaso sí va a regresar una leyenda importante, será el capitán Pato Araujo?

A lo largo de los meses que llevan de competencia en el reality deportivo de TV Azteca, la producción se ha encargado de llevar refuerzos al equipo que semana a semana vaya perdiendo a uno de sus integrantes en los conocidos Duelos de Eliminación, pero, en esta ocasión se ha revelado que a partir de este momento, no van a llegar más de estos refuerzos al menos que salga uno de los integrantes por lesión.

El pasado domingo 4 de enero del 2026, el primer eliminado del año fue el atleta de los rojos, Jair Sánchez, después de compitiera con todos los varones de su equipo, a causa de que los azules ganaron las cinco Series por la Supervivencia. Pero, pese a que Jair fue eliminado y es de los rojos, el refuerzo no es por él, sino para otro de sus compañeros que tuvo que salir antes de se jugaran los últimos duelos de esta serie.

Como se sabe, el pasado 31 de diciembre del 2025, se informó en el programa deportivo que el integrante de los rojos, Josué Menéndez, debía salir de la competencia a causa de una lesión, pero no fue porque se golpeara en los circuitos, sino que a causa de sus esfuerzos por mantener el ritmo de sus competidores se le formó una hernia abdominal, lo que le impide seguir pasando por los circuitos, además de que debe de ser operado.

Ahora, oficialmente, a casi una salida de Josué, se ha informado que este lunes 5 de enero, se va a presentar su reemplazo, y aunque en Exatlón México no han dado un nombre y se verá de quién se trata hasta que se emita el programa al aire, en redes sociales se ha filtrado el spoiler que se trata del atleta Emilio Rodríguez, que formó parte de la temporada pasada y tuvo uno de los mejores rendimientos.

