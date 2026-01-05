¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Conoce los adelantos de este lunes 5 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azules podrían vivir su mejor momento en esta semana 15, y los rojos seguirían afectados por el Duelo de Eliminación. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 5 de enero del 2026, y también que ese mismo equipo sería el que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los rojos estarían bastante molestos entre ellos mismos a causa de que no ganaron nada desde el pasado jueves 1 de enero del 2026 hasta el pasado domingo 4 de enero y hasta perdieron a su compañero de equipo, Jair Sánchez, en el Duelo de Eliminación.

Según los spoilers, en base a esta mala actitud, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta quinceava semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 11 de enero, van a ser los azules, pues siguen con la buena racha ha hecho historia en esta temporada.

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán los del equipo de Koke Guerrero, quienes nuevamente se ganen el estar en las comodidades de la Villa 360, y una vez más van a regresar a los rojos a las Barracas, generando una vez más problemas internos y discusiones intensas entre todos ellos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder a su colega, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui