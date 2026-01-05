Tras 15 años y 2 hijos, Pato Borghetti y Odalys Ramírez se casan en secreta ceremonia en Cancún

Cancún, Quintana Roo.- Después de 15 años juntos y haber tenido dos hijos en común, el reconocido actor y conductor argentino, Pato Borghetti, y la también famosa presentadora mexicana, Odalys Ramírez, han confirmado en exclusiva que se casaron en secreta ceremonia con solo la familia inmediata en las playas de Cancún. La pareja da detalles de este especial momento.

A través de la entrevista Hola! México, Pato y Odalys confesaron que celebraron su unión en el Hotel Sensira Resort Cancún, donde cumplieron su sueño de una boda muy sencilla e íntima, declarando que les "parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años", destacando que desde siempre supieron que no querían a los medios ni muchas personas: "Somos 12 personas. Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más".

Ante esto, señalaron que ellos no han sido una pareja muy tradicional, y ahora ven de beneficio que tras 15 años juntos y tener hijos ya grandes, ya pudieron estar presentes y tener un papel importante, destacando que todos apoyaron y se mostraron emocionados, Gia y Rocco como pajesitos, además de Santino, hijo mayor de Pato con Grettel Valdés, que llevó los anillos a la feliz para: "El momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias", agregaron.

Con respecto a quién diseño el vestido de boda de la exconductora de Cuéntamelo Ya!, mencionaron que el creador de los trajes fue Benito Santos, y que aunque le dieron mucha libertad, también quisieron algo sencillo, porque ellos no querían nada glamoroso: "Un poco Benito nos empujó y nosotros nos dejamos. Tuvimos atuendos sí sencillos, sí ad hoc con la playa, descalzos, pero qué mejor que luciendo diseños hechos con mucho amor, por uno de los más grandes talentos de nuestro país".

Finalmente, sobre el cómo tomaron la decisión de algo tan pequeño con solo 12 personas, ambos destacaron que fue algo difícil, porque querían a muchos amigos ahí, pero que al final, cuando pensaban en algo muy grande, la situación se complicaba mucho, así que eligieron solo dejarlo en que fueran sus padres, hermanos y sobrinos: "A lo mejor para los 20 años, nos animamos y hacemos un fiestón loco para todos los amigos".

Fuente: Tribuna del Yaqui