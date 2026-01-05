Triste noticia en TV Azteca: Hospitalizan y someten a cirugía al conductor de 'Survivor México'

Ciudad de México.- Una vez más en TV Azteca han dado una triste noticia, debido que hace poco que se ha confirmado la inesperada hospitalización de querido conductor de Survivor México y narrador deportivo, Carlos 'El Warrior' Guerrero, al que sometieron a una cirugía. El mismo presentador mexicano reveló el poderoso motivo por el que tuvo que pasar por el quirófano entrando este 2026.
Como se sabe, 'Warrior' es uno de los presentadores que en los últimos años ha dado mucho de que hablar, pues después de haber tomado el lugar de Mauricio Islas como el presentador del reality de supervivencia en el Ajusco, el público lo ha tomado como uno de los favoritos y año con año lo siguen y en competencia no solamente resaltan a las celebridades en la pista, sino que también al narrador que es.
Pero ahora, el presentador está dando de que hablar, por el hecho de que ha confirmado mediante su cuenta de Instagram que el pasado viernes 2 de enero de ese 2026, fue hospitalizado en la Ciudad de México y sometido a una cirugía porque ya no podía respirar bien. Sobre el motivo, dejó en claro que no era algo grave, sino que estaba siendo aquejado por una fuerte sinusitis: "Estoy bien, me operaron porque la sinusitis ya no me dejaba respirar".
Ante esto, su esposa y madre de sus dos hijos, Gisela Muñoz, recientemente compartió un mensaje en el que dijo que estaba feliz de la operación de Guerrero, debido a que en realidad esta enfermedad no le permitía tampoco distinguir olores fuertes, y ahora tendría que darle razón en muchas cosas: "Estoy muy emocionada porque mi 'Warri' se operó de sinusitis, entonces me da mucho gusto saber que cuando le diga '¿ya oliste?, huele como a...', y que me diga 'qué exagerada', va a saber que no estoy exagerando".
Finalmente, Carlos declaró que el día de su cirugía fue muy movido, debido a que poco antes de que entrara a quirófano les tovó el sismo de 6.5 grados con epicentro en Guerrero, pero, aseguró que estaba tranquilo gracias a que tiene una enfermera de lujo que lo cuida bien: "Día sacudido, sacudidor, nos tocó el temblor aquí y luego la operación. La parte de tener una enfermera de lujo post-operación, recomiendo no saltársela".
Fuente: Tribuna del Yaqui