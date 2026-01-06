Adiós a la música: Ana Bárbara revela se retira este 2026 tras crisis familiar: "Lo necesita mi alma"

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Ana Bárbara, de nueva cuenta está dando mucho de que hablar, debido a que ha confirmado que le dirá adiós a la música, puesto que ha tomado la decisión de que tras más de 30 años de carrera se retirará este 2026, pero no de manera definitiva, sino que de forma momentánea, señalando que "mi alma lo necesita", después de su crisis familiar.

Como se sabe, desde hace un par de años que la intérprete de Lo Busqué se encuentra en medio de una serie de problemas personales, después de que su padre, Don Antero Ugalde, la acusara de mala hija y de supuestamente enviarlo a golpear, mientras que su hijastro, el joven José Emilio Fernández Levy, denunció a su prometido de maltratar a sus medios hermanos y de solamente usar a Ana por su dinero y fama.

Ahora, tras un par de años entre tantos dimes y diretes, durante una entrevista con Despierta América, reveló que aunque sabe que muchos no estarán de acuerdo, ella como artista necesita tomarse un tiempo, debido a que necesita tomarse su tiempo lejos de todo el escrutinio público: "No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón".

Soy madre de familia, los hijos te necesitan al 100, y yo he tratado estar al 100 para los niños, aunque han viajado y me han acompañado

Siempre hay gente y malita que tratan de separarnos, y realmente creo que ese tiempo que me quisieron robar, pero no pudieron, lo voy a recuperar

He trabajado para ser mejor en todos los sentidos, como madre, como hija, como hermana, como jefa, como esposa, como todo. Aunque tengo mil broncas y estoy pasando no sé cuántos bemoles. Esto que tengo no va a volver a pasar. Voy a tratar de ver la parte amable que me da la vida, lo que sí me ofrece. Agradecer, disfrutar y que eso me dé fuerza para los retos de la vida", concluyó

Fuente: Tribuna del Yaqui