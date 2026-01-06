Ana Bárbara deja la música, tunden a Alessandra Rosaldo por pedirle foto a Michael B. Jordan y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 6 de enero, la reconocida cantante de rancheras, Ana Bárbara, ha confirmado que le dirá adiós a la música tras más de 30 años de carrera.

Evangeline Lilly revela daño cerebral tras un accidente

La actriz de Avengers, Evangeline Lilly, revela que fue diagnosticada con daño cerebral tras un fuerte accidente en la playa. A través de sus redes sociales, la famosa explicó que los resultados médicos indicaron que casi todas las áreas de su cerebro funcionan a una capacidad reducida. "Así que tengo daño cerebral por el traumatismo craneoencefálico y posiblemente otros factores", dijo la actriz, quien ha decidido concentrarse en su recuperación con la ayuda de su equipo médico.



Se burlan de Alessandra Rosaldo por pedirle foto a Michael B. Jordan

La famosa artista mexicana, Alessandra Rosaldo, le pidió una foto a Michael B. Jordan durante una reciente premiación, aunque él accedió mantuvo una expresión que muchos usuarios calificaron como incómoda. Es por ello que los internautas se le fueron encima a la esposa de Eugenio Derbez con comentarios como "Michael se ve súper contento", "Yo que ella no hubiera subido la foto, se ve más amargado que nada", "Parece que lo obligaron", entre otras.

Ana Bárbara se retira de la música

La reconocida cantante de rancheras, Ana Bárbara, ha confirmado que le dirá adiós a la música tras más de 30 años de carrera, pero aclaró que su adiós será de forma momentánea, después de la crisis familiar que enfrentó. Como se sabe, desde hace un par de años la intérprete de Lo Busqué se encuentra en medio de una serie de problemas personales como un pleito con su padre, Don Antero Ugalde, o con su exhijastro, el joven José Emilio Fernández Levy.

