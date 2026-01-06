¿Bruce Willis, al borde de la muerte a sus 70 años?; esposa genera preocupación en redes, esto se sabe

Ciudad de México.- El reconocido actor de Hollywood, Bruce Willis, cumple 70 años. Durante el último tiempo ha vivido cambios significativos marcados por su retiro de la actuación y desafíos de salud. En marzo de 2022, su familia anunció que el protagonista de 'Duro de Matar' se alejaba de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una condición que afecta sus habilidades cognitivas y de comunicación.

Posteriormente, en febrero de 2023, se reveló que su condición había progresado a una demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad sin tratamiento que afecta el comportamiento, la personalidad y el lenguaje. Durante este período, la familia de Willis ha sido fundamental en su cuidado y bienestar. Su esposa, Emma Heming Willis, y su exesposa, Demi Moore, han mostrado una colaboración ejemplar, uniendo fuerzas para apoyarlo. Heming, con quien Willis contrajo matrimonio en 2009 y tiene dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn, se ha convertido en una defensora activa de la investigación sobre la FTD.

Bruce Willis junto a su esposa

Por su parte, Moore, madre de sus tres hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, ha mantenido una relación cercana con Willis y su familia, participando activamente en su cuidado. Rumer Willis, la mayor, ha compartido actualizaciones sobre la salud de su padre y ha expresado gratitud por el apoyo recibido. Además, en noviembre de 2024, Tallulah y Scout compartieron momentos emotivos junto a él durante el Día de Acción de Gracias.

Por otra parte, en 2020 y 2022, Bruce Willis participó en numerosas películas que recibieron críticas negativas. A pesar de ser promocionado como protagonista, su tiempo en pantalla solía ser de apenas 15 minutos. Luego, el actor anunció su retiro oficial debido a que le diagnosticaron afasia. En aquel momento, Willis tenía 11 películas pendientes de estreno.

uD83DuDC94uD83EuDDE0 El duro costo de la demencia



Bruce Willis, a sus 70 años, ya no recuerda que alguna vez fue una de las estrellas más queridas de Hollywood. pic.twitter.com/H55cFXJP1n — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) July 22, 2025

Antes de su diagnóstico, los premios Golden Raspberry (Razzies) crearon una categoría especial para las películas de Willis llamada 'Peor Interpretación de Bruce Willis en una Película de 2021'. Sin embargo, tras su retiro, la organización anuló la categoría en señal de respeto. En 2023, se estrenó 'Assassin', su último proyecto. En los años previos a esta cinta, su carrera se centró en películas de bajo presupuesto, muchas de las cuales fueron directamente al mercado doméstico y pasaron desapercibidas por la crítica.

La familia de Willis ha sido abierta sobre su condición, buscando crear conciencia sobre la demencia frontotemporal y la importancia del apoyo a los cuidadores. Emma Heming ha enfatizado la necesidad de educar al público sobre esta enfermedad y ha compartido su experiencia personal para apoyar a otros en situaciones similares.

Comparte mensaje que alerta

El pasado 21 de diciembre de 2025 la esposa de Bruce Willis compartió un devastador mensaje, el cual provocó que medios internacionales y nacionales especularan sobre la posible muerte del actor.

"Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido. Estoy bastante seguro de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contento de que lo hiciera. Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión", señaló. Sin embargo, no se ha confirmado la muerte del actor, hasta el momento.

