César Bono tiene terrible accidente doméstico; así se encuentra tras sufrir fractura de costillas

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y productor, César Bono, recientemente despertó la preocupación entre sus miles de fans, debido a que reveló que tuvo un terrible accidente doméstico, por el cual tuvo que ser hospitalizado de emergencia, resultando en que sufrió fractura de costillas. Ahora, el histrión de Televisa brindó una entrevista en la que ha revelado cómo se encuentra.

Durante la alfombra de la obra de teatro, Defendiendo a un Cavernícola, César reveló que estaba en el teatro a base de gran sacrificio y porque llevaba a un paramédico, debido a que el 24 de diciembre sufrió una caída que ocasionó que se fracturara dos costillas, de lo cual aún no sanaba completamente y por ello estaba dicho trabajador de la salud y usaba una faja que le permite una mejor movilidad.

Tras su inesperada confesión, el actor de Vecinos, con su usual sentido del humor, dejó en claro que su caída fue en el baño, que está hecho de granito, pero que lejos de maldecir o lamentarse, él solo se dijo que se había dado un buen "put...", haciendo reír a los presentes de dicha entrevista: "El baño está hecho de granito y ching... a su madre (se cae) su compañero (yo). Se lo dije solito: ‘Ah, qué putaz* me di’”

César Bono reacciona a los rumores que han surgido en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento.uD83DuDE30uD83DuDE35#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhT0o uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/o2bI4mn0fn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 16, 2025

El intérprete del personaje 'Frankie Rivers', señaló que pese a que sigue con las fracturas él no iba a dejar de asistir a su obra, incluso volvió a bromear con el sistema de salud: "Vine a trabajar. Que ching... a su madre el ISSSTE, el IMSS, el Inglés, el Ángeles". Ante esto, declaró que ha enfrentado muchos problemas de salud que lo han hecho más fuerte y resistencia, como sus ocho infartos.

Finalmente, César mencionó que su lesión está del lado izquierdo, por lo que cada que debe de levantar su brazo para señalar la pintura de la obra, es un gran dolor el que siente en la sexta y octava costilla, pero que eso no le impedirá seguir con todos sus compromisos laborales: "Las costillas están del lado izquierdo y cuando levanto el brazo para señalar la pintura rupestre me duelen la sexta y la octava".

César Bono se ROMPIÓ dos COSTILLAS y SIGUE dando funciones en 'El Cavernícola'. ¡Nos reveló TODOS los detalles de su ACCIDENTE! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/V32dXE0D3T — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui