¿Confirman separación? Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos y dan fuerte mensaje

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, y su esposa, la también intérprete de música mexicana, Ángela Aguilar, acaban de volver a dar respuesta a dimes y diretes, pues en redes sociales han aparecidos juntos en medio de rumores de ruptura y dejan fuerte mensaje con video sobre esta situación tan polémica, ¿acaso han confirmado su separación?

Como se sabe, desde que la hija de Pepe Aguilar confirmó su relación amorosa al lado del polémico cantante del regional mexicano, comenzaron a ser severamente atacados, siendo la joven tachada de "rompe hogares", de infiel y hasta comenzaron a sacar los 'trapitos sucios' de todos sus familiares, incluso señalaron que era como herencia familiar, poniendo en duda la fidelidad de su abuela, Flor Silvestre.

Pero, no conforme con todo el odio que han recibido en redes sociales, la pareja intérprete del tema Dime Cómo Quieres, también se ha visto bajo rumores de que no se soportarían, de celos tóxicos por parte de la cantante del regional mexicano, y hasta aseguran que no se van a separar por culpa de un contrato que los amarraría al lado del otro por varios años, impuesta por el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, que busca proteger el nombre familiar.

Ahora, en medio de la felicidad por la Navidad y los escándalos del intérprete de Adiós Amor y sus aparentes nuevas infidelidades, la pareja ha decidido compartir en su cuenta de Instagram videos en los que aparecen juntos y rodeados por la dinastía de don Antonio Aguilar, cantante a capella, mientras que disfrutan del rancho en Zacatecas. Aunque en el video no dicen nada y solo se les ve cantando, para muchos es tomado como un claro mensaje de "estamos juntos y enamorados".

El motivo detrás de que fuera tomado de esta manera este momento familiar, nada fuera de lo común en estas fechas, es porque hace unos días, volvieron a salir rumores sobre que el matrimonio era falso, que los jóvenes no estaban enamorados y estarían cerca de la separación, incluso Javier Ceriani, afirmó que la familia Aguilar solo usa a Nodal para que pague todas sus cuentas y salir de un bache económico.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar pasan un MAL MOMENTO en su relación? ¡Rompieron el silencio con un video! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Wiwr8mXK2N — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui