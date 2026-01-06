'Conformity Gate': Teoría que asegura que el final de 'Stranger Things 5' ocurre en una realidad falsa

Ciudad de México. – A partir de que llegó a su fin Stranger Things, una de las series más famosas de la plataforma de streaming Netflix, el fandom ha estado más que inquieto, ya que en un inicio lo que más se hizo presente fue la inconformidad con el último capítulo. Los seguidores consideran que algunos asuntos quedaron sin resolverse y que ciertas partes fundamentales de la trama fueron omitidas sin una razón aparente.

Evidentemente, la creatividad de los internautas provocó que surgiera una hipótesis, la cual parte del supuesto buen cierre para los personajes principales, esto debido a que, como se recordará, Will Wheeler y sus amigos se gradúan y cada uno toma su propio rumbo en la vida. Lo anterior podría llevar a la conclusión de que la gran pérdida es únicamente lo sucedido con Once (Millie Bobby Brown), personaje del que aún existen dudas sobre si murió o no.

Teoría

A este gran dilema lo denominaron Conformity Gate, el cual consiste en que dicho episodio muestra una realidad falsa, en la que los chicos no fueron salvados, sino que estarían sometidos por nada más y nada menos que Vecna, quien los mantiene bajo su control haciéndoles creer que todo terminó. Es importante recalcar que ni los hermanos Duffer, ni la compañía de entretenimiento, han salido a emitir alguna declaración oficial al respecto.

'Stranger Things 5'

Algunas de las pruebas de que podría ser real

Una de las primeras se centra en los libros de Dungeons & Dragons; aquí, los amantes de la historia consideran que las letras en los lomos forman X A LIE, lo que significaría Dimension X is a lie. Posteriormente, se señala que la gran mayoría de los graduados mantiene las manos entrelazadas al frente, algo que no pasó desapercibido, ya que esta postura suele utilizarse en un fragmento de la serie como símbolo de control mental. Otro punto a destacar es que las togas son de color naranja, lo cual podría interpretarse como una metáfora de estar recluidos.

There’s a rumor that a secret Stranger Things episode called Conformity Gate that’s supposed to drop January 7th. Here’s the “proof”. What do you think? pic.twitter.com/Je5F4aEXbe — Shilo Joslin (@ShiloJoslin) January 5, 2026

Por su parte, en varios momentos, conforme el episodio se acerca a su final, comienzan a aparecer letreros con la palabra "exit", lo que para muchos se interpreta de manera similar a lo ocurrido en The Truman Show. Asimismo, otra pista que resalta es que la postura de Vecna no corresponde a la de un villano que ya lo perdió todo. También llama la atención la extrema calma que se percibe en Hawkins, cuando en temporadas anteriores esto era una señal de que algo no estaba bien. En general, cada uno de estos puntos lleva a pensar que muy probablemente se lanzará el verdadero final este 7 de enero, ¿tú qué opinas al respecto?

Fuente: Tribuna del Yaqui