¿Contrademanda en puerta? 'La Cotorrisa' dan actualización por denuncia de acoso sexual (VIDEO)

Ciudad de México. – A partir de la denuncia por acoso sexual que presentó la creadora de contenido Jessica Bustos, junto a su esposo, el comediante Xuxo Dom, en contra de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores del pódcast La Cotorrisa, ambos personajes han permanecido en el ojo del huracán. No obstante, desde hace algunos días este caso volvió a generar conversación y a continuación te presentamos algunas de las razones.

En primera instancia se encuentra la publicación realizada en X (antes Twitter) por Slobotzky, quien escribió: "Hoy nos dieron una gran noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando". Evidentemente, la gran mayoría de los usuarios relacionó el mensaje con el caso antes mencionado, aunque el comediante no ofreció mayores detalles. Esto dejó el asunto a la interpretación de los internautas, quienes concluyeron que los señalados habrían ganado la batalla legal.

Posteriormente se difundió un comunicado en el programa digital de Gabo Cueva, documento que fue firmado supuestamente por la defensa legal de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. En dicho texto, los abogados aseguran que sus clientes fueron víctimas de una "mentira" cuyo objetivo sería dañar su "reputación pública". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no existe una resolución definitiva y, en realidad, el proceso continúa su curso normal.

"Ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales por daño moral, así como amenazas y extorsión en agravio de los señores Slobotzky y Pérez, se invita por única ocasión a los involucrados a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial, o a través de terceros", señala un fragmento del comunicado.

Las partes demandantes no han mencionado cuál sería el siguiente paso en caso de que la ley determine la inocencia de los conductores; sin embargo, algunas personas interpretaron el documento legal como una afirmación contundente. Cabe destacar que hasta ahora no han salido a dar su versión Jessica Bustos ni Xuxo Dom. En cuanto haya avances en TRIBUNA, aquí te compartiremos cada uno de los detalles para que te mantengas informado sobre este conflicto que ya lleva tiempo en el centro de la atención pública.

