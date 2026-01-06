Desapareció y fue asesinado: Confirman detención de posibles homicidas de exestrella infantil

Panamá, Panamá.- A dos meses de la misteriosa desaparición y el cruel asesinato, del reconocido actor de origen panameño, Esteban de León, las autoridades han dado nuevos detalles del caso y han confirmado la detención de los posibles homicidas de exestrella infantil hallado en plástico y con su camioneta a solo unos metros de él completamente calcinada.

Como se sabe el pasado 31 de octubre de este 2025, los familiares de Esteban, que es una reconocida exestrella infantil en Panamá, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. Tristemente, a días de que comenzó su búsqueda, las autoridades lo encontraron demasiado tarde, ya que estaba sin vida envuelto en plástico al lado de una carretera en su natal ciudad de origen, la cual quedó conmocionada.

Tras el macabro hallazgo, se informó que el cuerpo estaba en una zona poca transitada y que a pocos metros estaba su camioneta calcinada, lo que despertó sospechas sobre un posible homicidio. Ahora se han dado nuevos informes al respecto, en el que se declara que el joven de solo 25 años de edad, tuvo como causa de muerte un "evento traumático", o sea que fue golpeado y tiene heridas internas, además de que ya se tiene cuatro posibles sospechosos.

La Policía Nacional, además de revelar las causas del fallecimiento, también mencionó que hay dos hombres catalogados como los presuntos responsables de la muerte del exintegrante de Canta Conmigo, los cuales mencionan que estarán detenidos alrededor de seis meses en lo que se desarrollan las investigaciones complementarias del crimen, y se integran los resultados forenses al expediente.

De la misma manera, el abogado de la familia del músico confirmó que se presentó una querella penal contra los detenidos y contra posibles personas adicionales que aún no han sido ubicadas, destacando que los delitos por los que serán juzgados son homicidio, secuestro y robo. Cabe mencionar que las autoridades todavía no han mayores detalles sobre el móvil del crimen ni sobre la relación entre la víctima y los presuntos responsables.

uD83DuDD4A? En la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en la 24 de diciembre, se dieron las honras fúnebres de Esteban De León. Familiares y amigos estuvieron presente en la iglesia para darle el último adiós.



uD83DuDCF8: Roberto Barrios pic.twitter.com/ZsWmdDvJXe — La Estrella de Panamá (@EstrellaOnline) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui