Ginny Hoffman hace dura confesión sobre el polémico proceso legal de abuso en contra de Héctor Parra

Ciudad de México.- La reconocida exestrella de TV, Ginny Hoffman, recientemente ha brindado una entrevista en la que hizo una dura confesión, sobre su tan polémico proceso legal de abuso que hay en contra de su exesposo, el actor Héctor Parra, que interpuso su propia hija, la joven Alexa Parra Hoffman, después de casi seis años peleando justicia.

La actriz de TV Azteca estuvo como invitada en el canal de YouTube de su hermano, Ryan Hoffman, que está titulado bajo el nombre de Rayos X Podcast, en el cual aseguró que en este proceso no vio venir un punto de suma importancia que es lo que les quitó su posibilidad de exponer bien al actor: "Cometimos un error fatal, fatal... y que hoy sí lo digo, lo cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista".

Ante esto, aseguró que Héctor sabe perfectamente por qué no la ve, porque "un papá no hace las porquerías que él hizo". Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice 'se acabó' porque él dice en esas entrevistas 'que salga Alexa y explique todo lo que le hice', entonces ella reventó en ese momento y dijo 'ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo, ¿eso es lo que quiere?, es lo que voy a hacer, porque él no se imagina que voy a hablar por todas las amenazas que me hizo, por todos los chantajes y por toda la manipulación que me hizo, él jura que no voy a hablar".

¿Ya no quiere hablar del tema? uD83EuDD10 Daniela Parra nos revela que no ha sido notificada sobre la supuesta demanda que interpuso su hermana Alexa Hoffman en su contra.uD83DuDE30uD83DuDCAC#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/A8earhSbGb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 14, 2025

"¿Venderla?, eso jamás, ya retamos a unas personas que salieron a decir que ya vieron la factura de lo que me pagaron, gente falsa... jamás recibimos un centavo de esa revista, ni se nos ofreció ni lo pedimos, jamás; Alexa decidió hablar en un medio escrito porque ella no lo quería hacer ante cámaras".

"Hoy sé, por mucha gente, que (Héctor Parra) tiene muy manejada a su otra hija, entonces, todo lo que él dice, es lo que su otra hija tiene que salir a decir, todo lo que él quisiera salir a decir a los medios, se lo dice a su hija para que ella lo diga, (Daniela) sabe muchas cosas también, muchas cosas que hizo el papá y eso me duele, como mujer, lo que más me duele es que una hermama no haya apoyado a su otra hermana y, si no la querías apoyar, no la apoyes, pero no le eches esa tierra o ese veneno porque el papá quiere, es una mujer -ya no es ninguna niña- que le dio la espalda a su hermana, sabiendo que su hermana dice la verdad, qué triste apoyar y levantar a que defiende a un abusador, estás cubriendo a un pederasta, perdón, pero las cosas como son", argumentó.

Fuente: Tribuna del Yaqui