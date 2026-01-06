"La espalda se partió": Miguel Bosé sufrió un terrible accidente que lo dejó paralizado; casi muere

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor de origen español, Miguel Bosé, recientemente ha recordado que sufrió terrible accidente de automóvil, en el cual por desgracia además de que casi muere, enfrentó severas consecuencias firmes, ya que quedó paralizado por varios meses, debido a que según lo dicho por él mismo, "la espalda se partió", señalando que por ese motivo pensó en retirarse para siempre.

En una reciente entrevista para el programa Mega, el intérprete de temas como Amante Bandido, abrió su corazón para recordar que el momento más oscuro que vivió fue cuando tuvo un accidente en coche, destacando que la causa fue el cansancio, el llevar su cuerpo al límite, lo que además lo llevó a sufrir lesiones muy severas: "Fue debido a un antiguo accidente de coche. Con el tiempo, entre tanto viaje, mal comer, mal descansar y todo lo que se junta... la espalda se partió y dijo hasta aquí".

El creador de temas como Don Diablo, mencionó que estuvo meses paralizado y otro tiempo más con movilidad baja, debido a que fue intervenido quirúrgicamente para poder reparar el daño, lo que lo llevó a hacerlo creer que jamás iba a poder recuperarse y volver a los escenarios o hacer lo que amaba: "Una fue mal hecha, la primera… Tuve que rehacerme otra vez un año más tarde, y ese año de intervalo, fue de invalidez y de dudas y de no poder trabajar, de estar en la cama".

20. Su vida está llena de giros inesperados. De aprendiz de torero a estrella de la música y el cine. Miguel Bosé ha demostrado que los límites son solo una ilusión cuando sigues tus propias reglas. pic.twitter.com/Ldmm4WAave — Pasiones Ocultas (@LatidosDePasion) January 11, 2025

Pero eso no fue todo, debido a que Miguel declaró que tuvo otras complicaciones, pues anímicamente estaba muy mal, tanto que: "Caí en una depresión muy fuerte". Ante esto, mencionó que no sirvió el hecho de que en redes sociales y varios medios de comunicación anunciaran su muerte en tantas ocasiones y se especulara de su salud, como que tenía VIH: "Me mataron varias veces, me inventaron enfermedades, me inventaron sida".

Finalmente, el exjurado de Pequeños Gigantes, declaró que el peor momento de su vida cuando perdió la voz y no podía ni hablar bien, por lo que el cantar no era opción: "El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea". Aunque señala que fue una época muy difícil, la realidad es que hay ciertos aspectos de ese momento en que extraña, como la privacidad.

Te Amaré

uD83CuDFB6

Miguel Bosé uD83CuDFB6 pic.twitter.com/8FDUAaF1ij — Tu_MelodiauD83CuDFB6uD83CuDF38uD83DuDC9C (@Tu_M_elody7) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui