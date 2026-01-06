"No sufrió": Excompañera de prisión de Paola Durante desmiente el "infierno" de la exedecán de Televisa

Ciudad de México.- Una exreclusa que supuestamente compartió prisión con Paola Durante, recientemente habría dado entrevista en la que desmintió el "infierno" que la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy dijo haber sufrido al estar tras las rejas. La presunta excompañera de la exedecán de Televisa, durante sus declaraciones, afirmó que vivía llena de privilegios y "no sufrió carencias".

En el año de 1999, lo que parecía ser el comienzo de Durante en el estrellato se volvió su peor pesadilla, pues al ser considerada parte de las culpables por el asesinato de Paco Stanley, pasó más de un año en prisión. Ahora, en libertad, ha dado entrevistas para diferentes medios, como Sale el Sol, en los que afirma que pasó todo un infierno, que careció de muchas cosas, como dormir en el piso, bañarse con agua helada y una pésima comida.

Ahora, para TV Notas, una supuesta exreclusa que pidió anonimato y aseguró compartir penal con Durante, señaló que al ser famosa tuvo protección en todo momento, pues no pasó a población, que siempre estuvo en la parte superior cerca de la directora, y que estuvo en dormitorios especiales: "Pagan por estar ahí, por dejar entrar al familiar, por tener buena comida. Ellos no padecen lo mismo que la gente común. En ningún momento estuvo expuesta a que la agredieran. Ella sí podía tener celular y meter perfumes".

Ante esto, declaró que nadie quiso agredir a la exhabitante de La Casa de los Famosos México cuando llegó, que para empezar debía pasar por servicio médico, pero que tampoco lo hizo, que sus privilegios comenzaron desde el inicio, y en las celdas eran imposibles las agresiones, que esas solo eran posibles en el patio: "El lugar que ella describe es donde los psicólogos, criminólogos, seguridad y custodia jurídica entrevistan a las convictas. En donde ella estuvo hay regaderas y son las únicas que tienen agua caliente y limpia para bañarse. Para el resto es agua puerca, y no hay regadera, es un tubo".

A las reclusas les daba coraje que ella mintiera. Sí estuvo privada de su libertad, pero no de comodidades. Las reclusas que viven bajo protección salen de noche a caminar y no conviven con nadie", agregó.

Finalmente, mencionó que independiente de todos sus privilegios, también fue cuidada por Sara Aldrete 'La Narcosatánica', por lo que era imposible tocarla, señalando que siente gran coraje de ver como miente sobre su estadía cuando no sufrió como las demás, que no careció nada: "Sara la protegía, la sacaba de su dormitorio, pero no permitían que nadie más pasara mientras ella estaba. Pagaba por ello. Era muy mam.... Todo el que tiene dinero tiene derecho a vivir bien. La población general sí vivimos amontonadas y sufrimos muchas cosas. Por eso da coraje escuchar tantas mentiras".

Fuente: Tribuna del Yaqui