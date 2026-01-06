Polémico galán de Televisa confiesa romance con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa sorprendió a todos los internautas por sus más recientes declaraciones en las que afirmó que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, quien recientemente fue juramentada presidenta encargada de Venezuela, tras el arresto de Nicolás Maduro. Se trata del actor venezolano Fernando Carrillo, quien recientemente concedió una entrevista a Pique y se extiende, donde además habló de su postura frente a la detención del mandatario venezolano y la intervención militar de Estados Unidos en su país.

Carrillo es una de las pocas figuras que se ha mostrado en favor de la política del presidente, imputado por el presunto delito de narcoterrorismo. El intérprete de la telenovela María Isabel fue consultado sobre su opinión respecto a las acusaciones que han circulado en medios internacionales, donde se plantea que Delcy Rodríguez podría haber tenido un papel en la destitución de Nicolás Maduro.

El actor expresó que, a la luz del tiempo, ha caído en la cuenta de que la política fue "el gran amor de su vida"

"Imposible", expresó tajantemente Fernando Carrillo.

Acto seguido, el exconcursante del reality ¿Quién es la máscara? añadió: "Si hay alguien chavista en Venezuela, es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que están aplaudiendo esto".

Ante las insistente preguntas sobre una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro, el actor reiteró su confianza en la presidenta interina de Venezuela, asegurando que la conoce de manera cercana, pues, supuestamente, tuvieron una relación amorosa. El momento más comentado de la entrevista llegó cuando se le preguntó directamente sobre su relación amorosa con Delcy Rodríguez. Sin titubeos, Fernando la describió como "la mujer más inteligente" y el gran amor de su vida.

Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años, es la mujer más inteligente, hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, sabiendo cómo defiende a su patria, a sus amigos".

¿Qué opina Fernando Carrillo de la detención de Maduro?

¿Qué opina Fernando Carrillo de la detención de Maduro?

Todo comenzó cuando el actor venezolano concedió una entrevista al programa 'Pica y se extiende', dando su postura frente a la detención de Nicolás Maduro, señalando que: "Me gustaría estar del lado del débil, el presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima, los tienen castigados". La charla remató con la declaración del actor, a través de la que consideró que Rodríguez sabrá tomar la decisión más beneficiosa para el país, ya que, en la actualidad, existe la incertidumbre relacionada con la política tiene contemplado entregar el petróleo de la región a EU.

100 por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que pasamos, vamos a ver cómo se desarrolla esto... ya van a ver lo que se le viene a esta nación (EU), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global".

Fuente: Tribuna del Yaqui