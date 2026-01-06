Poncho de Nigris anuncia pelea Abelito vs 'Bull Terrie' en Ring Royale: Fecha, lugar y precios

Ciudad de México.- Hace unas horas, el creador de contenido regiomontano Poncho de Nigris confirmó que habrá un nuevo enfrentamiento de boxeo en el evento que él mismo organiza, Ring Royale. En esta ocasión, los combatientes serán el exparticipante de La Casa de los Famosos México, Abelito, y el influencer Bull Terrie. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta pelea que tiene a varios seguidores a la expectativa.

"Ya viene en camino su rey favorito, en esta noche nos revela la siguiente pelea: ABELITO VS BULL TERRIE. ¿Y ustedes ya hicieron su carta?", dice la publicación que compartió el tío de Aldo de Nigris en su cuenta oficial de Instagram. Cabe recordar que actualmente Poncho tiene en su repertorio dos combates confirmados: el antes mencionado y otro más que fue el primero en darse a conocer, Marcela Mistral contra Karely Ruiz.

Sin embargo, aún faltan algunos nombres por revelarse, lo que evidentemente mantiene al filo de la butaca a los seguidores del exintegrante de Big Brother México. En la sección de comentarios se pueden leer mensajes de apoyo hacia su favorito, así como otros que, por el contrario, no están muy de acuerdo con que el originario de Zacatecas se exponga de esta manera: "No sé por qué Abelito se prestó a esto, él no es de este tipo de cosas", escribió la usuaria @ka.jazminn.

Pelea

¿Cuándo es la pelea de Abelito?

Abelito y Bull Terrie se verán las caras el próximo 15 de marzo de 2026, alrededor de las 18:00 horas, en la Arena Monterrey. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier detalle que vaya surgiendo conforme pasen los días. De hecho, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el también amigo del titular del pódcast Más allá del fierro no ha reposteado la publicación que compartió el integrante del Team Infierno.

¿Cuál es el precio?

Para poder disfrutar del evento es necesario adquirir los boletos a través de la plataforma oficial de venta Superboletos.com, cuyos precios van desde 628 pesos en la zona de Balcón, hasta 6 mil 820 pesos en áreas VIP. Las localidades disponibles son Luneta, Preferente, Barrera y Butaca, mientras que las zonas con mejor ubicación corresponden a Diamante y Ring Side. Cabe destacar que la cartelera final aún no está disponible, ya que será anunciada conforme se revelen todos los famosos participantes.

Lista completa de precios:

Vip: $6,820

Ring Side: $5,600

Diamante: $4,746

Retractil Oro: $3,263

Doritos: $2,259

Osel: $2,259

Coke Studio: $2,259

Mccormick: $2,259

Barrera Platino: $2,259

Megacable: $1,946

Plus Ultra: $1,946

Banco Azteca: $1,946

Barrera Oro: $1,946

Bar & Grill Oro: $1,569

Bar & Grill Platino: $1,569

Butaca Oro: $1,381

Butaca Platino: $1,381

Super Palco: $1,381

Preferente Platino: $1,130

Preferente Oro: $1,130

Luneta Platino: $879

Luneta Oro: $879

Discapacitados: $879

Balcon: $628

Fuente: Tribuna del Yaqui