¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Una atleta azul abandonaría por lesión

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora, en los spoilers filtrados para este martes 6 de enero del 2026, se dice que para esta noche habrá sorpresas devastadoras, ya que se dice que es posible que una atleta azul abandone por lesión la competencia deportiva, además del presunto equipo que ganará el Duelo de los Enigmas.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones para ganar los duelos, va a ocurrir un terrible accidente que podría provocarle una lesión a Dana, una de las integrantes femeninas del equipo de los esmeralda, por lo que al igual que Paola Peña, podría ocasionar que abandone la competencia.

Por otro lado, se reveló que en la competencia de la Zona de Riesgo, se desconoce quién será la mujer que quede instalada de manera automática en el Duelo de Eliminación del próximo domingo 11 de enero del 2026, pero en base a los porcentajes de puntuación, se cree que Karol o Ella Bucio de los rojos serían las candidatas principales de los rojos, mientras que de los azules serían Dana o Natalie.

Con los sentimientos a flor de piel, Adrián nos comparte su historia, acompañada de un claro y fuerte mensaje: NO consumas alcohol cuando manejes. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM. Domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/iTfjhJc8J9 — Exatlón México (@ExatlonMx) January 6, 2026

Con respecto a que pasará en el Duelo de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los rojos, por lo que contrario al pasado lunes 5 de enero, este martes 6 de enero, el programa se pintaría en su totalidad de color rojos, y los integrantes del equipo de Mati Álvarez celebrarán el retomar el rumbo tras perder la Villa 360 y el duelo por La Ventaja.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores con ambas recompensas.

Fuente: Tribuna del Yaqui